На Волині продають коней за ціною до 80 тисяч гривень: де шукати найдешевших





Журналісти



Найдешевші пропозиції серед переглянутих оголошень знайшли у Ковельському районі. У Любитові та Соколі молодих коней пропонують за 20 000 гривень. Також у Голобах коня продають за 38 000 гривень, а в Дрозднях шестирічну кобилу — за 47 000 гривень. Найдорожчу пропозицію в районі знайшли у Ковелі: за дев'ятирічного коня просять 70 000 гривень.



У Луцькому районі ціни починаються від 22 000 гривень. Саме стільки просять за коня у Берестечку. У Довжиці жеребчиків пропонують за 25 000 гривень, а в Пірванчому кобилу — за 30 000 гривень.



Дорожчі пропозиції є у Журавниках, де коня продають за 45 000 гривень, та у Грузятині, де за кобилу просять 50 000 гривень. Найвищі ціни серед оголошень району — у Цумані та Горохові. Там робочого коня та пару коней відповідно пропонують за 80 000 гривень.



У Володимирському районі серед переглянутих оголошень знайшли пропозиції за 35 000–36 000 гривень. В Озютичах коня продають за 35 000 гривень, а в Соснині доглянутого молодого коня для господарства пропонують за 36 000 гривень.



У Камінь-Каширському районі серед оголошень є пропозиції від 38 000 гривень саму у Тельчах коня продають за таку суму. У Маневичах за робочого спокійного коня просять 63 000 гривень.



Загалом вартість тварин залежить від віку, стану здоров'я, характеру та призначення.



Більшість коней у переглянутих оголошеннях пропонують для сільських господарських робіт. Їх можуть використовувати, щоб орати поля, перевозити сіно, дрова та інші вантажі. Частина продавців окремо наголошує, що тварини спокійні та привчені до роботи. Водночас серед пропозицій є молоді коні та лошата.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині продають коней різного віку та призначення. Ціни в оголошеннях коливаються від 20 000 до 80 000 гривень. Серед пропозицій є робочі коні, спокійні кобили, жеребці, молоді лошата та навіть пари тварин.Журналісти ВСН переглянули оголошення про продаж коней у Волинській області та зібрали актуальні пропозиції.Найдешевші пропозиції серед переглянутих оголошень знайшли у Ковельському районі. У Любитові та Соколі молодих коней пропонують за 20 000 гривень. Також у Голобах коня продають за 38 000 гривень, а в Дрозднях шестирічну кобилу — за 47 000 гривень. Найдорожчу пропозицію в районі знайшли у Ковелі: за дев'ятирічного коня просять 70 000 гривень.У Луцькому районі ціни починаються від 22 000 гривень. Саме стільки просять за коня у Берестечку. У Довжиці жеребчиків пропонують за 25 000 гривень, а в Пірванчому кобилу — за 30 000 гривень.Дорожчі пропозиції є у Журавниках, де коня продають за 45 000 гривень, та у Грузятині, де за кобилу просять 50 000 гривень. Найвищі ціни серед оголошень району — у Цумані та Горохові. Там робочого коня та пару коней відповідно пропонують за 80 000 гривень.У Володимирському районі серед переглянутих оголошень знайшли пропозиції за 35 000–36 000 гривень. В Озютичах коня продають за 35 000 гривень, а в Соснині доглянутого молодого коня для господарства пропонують за 36 000 гривень.У Камінь-Каширському районі серед оголошень є пропозиції від 38 000 гривень саму у Тельчах коня продають за таку суму. У Маневичах за робочого спокійного коня просять 63 000 гривень.Загалом вартість тварин залежить від віку, стану здоров'я, характеру та призначення.Більшість коней у переглянутих оголошеннях пропонують для сільських господарських робіт. Їх можуть використовувати, щоб орати поля, перевозити сіно, дрова та інші вантажі. Частина продавців окремо наголошує, що тварини спокійні та привчені до роботи. Водночас серед пропозицій є молоді коні та лошата.

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