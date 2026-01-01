Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 15 листопада.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 15 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 15 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні загинув Герой з Волині Олександр Єлізаров
Сьогодні, 21:15
У Луцьку потрапив під «кримінал» працівник гімназії, який рік не платив аліменти на дитину
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 15 листопада
Сьогодні, 20:00