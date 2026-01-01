Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 15 листопада





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 15 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.



Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 15 листопада.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла.

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