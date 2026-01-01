Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 15 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 15 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 15 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 15 листопада

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
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