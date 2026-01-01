У Луцьку потрапив під «кримінал» працівник гімназії, який рік не платив аліменти на дитину





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Чоловік мав виплачувати гроші на дитину щомісяця ще з липня 2018-го року за рішенням суду. Попри це, маючи офіційний дохід у Луцькій гімназії № 17 та інші підробітки, він із вересня 2025-го по серпень 2026-го року включно не перерахував жодної гривні. У результаті утворився борг на суму 46 309 гривень.



На засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину та пояснив, що не платив через відсутність постійного заробітку. Він щиро розкаявся, попросив суворо його не карати й запевнив, що вже почав погашати борг і надалі робитиме це вчасно.



Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів і призначив йому 1 рік пробаційного нагляду. Тепер він зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації в орган з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також не виїжджати за межі України без дозволу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець села Вигуричі Луцького району протягом року повністю ігнорував обов’язок сплачувати аліменти на утримання своєї неповнолітньої доньки, через що постав перед судом.Про це БУГу стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду.Чоловік мав виплачувати гроші на дитину щомісяця ще з липня 2018-го року за рішенням суду. Попри це, маючи офіційний дохід у Луцькій гімназії № 17 та інші підробітки, він із вересня 2025-го по серпень 2026-го року включно не перерахував жодної гривні. У результаті утворився борг на суму 46 309 гривень.На засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину та пояснив, що не платив через відсутність постійного заробітку. Він щиро розкаявся, попросив суворо його не карати й запевнив, що вже почав погашати борг і надалі робитиме це вчасно.Суд визнав чоловіка винним у злісному ухиленні від сплати аліментів і призначив йому 1 рік пробаційного нагляду. Тепер він зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації в орган з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також не виїжджати за межі України без дозволу.

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