У Луцьку попрощаються із захисником Ігорем Маликом

У Луцьку попрощаються із захисником Ігорем Маликом
У понеділок, 16 листопада, у Луцьку проведуть в останню дорогу військовослужбовця Ігоря Малика. Він загинув 7 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Зелена Долина Дніпропетровської області внаслідок дій противника.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

О 13:30 траурний кортеж із тілом полеглого вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці. О 14:00 там відбудеться чин похорону.

Поховають Ігоря Малика у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.

Вічна і світла пам’ять полеглому Герою!

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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