У Луцьку попрощаються із захисником Ігорем Маликом

Ігоря Малика. Він загинув 7 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Зелена Долина Дніпропетровської області внаслідок дій противника.



Про це



О 13:30 траурний кортеж із тілом полеглого вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці. О 14:00 там відбудеться чин похорону.



Поховають Ігоря Малика у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.



Вічна і світла пам’ять полеглому Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 16 листопада, у Луцьку проведуть в останню дорогу військовослужбовця. Він загинув 7 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Зелена Долина Дніпропетровської області внаслідок дій противника.Про це повідомили у Луцькій міській раді.О 13:30 траурний кортеж із тілом полеглого вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці. О 14:00 там відбудеться чин похорону.Поховають Ігоря Малика у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.Вічна і світла пам’ять полеглому Герою!

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