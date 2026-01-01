У Луцьку попрощаються із захисником Ігорем Маликом
Сьогодні, 22:12
У понеділок, 16 листопада, у Луцьку проведуть в останню дорогу військовослужбовця Ігоря Малика. Він загинув 7 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Зелена Долина Дніпропетровської області внаслідок дій противника.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
О 13:30 траурний кортеж із тілом полеглого вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці. О 14:00 там відбудеться чин похорону.
Поховають Ігоря Малика у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
Вічна і світла пам’ять полеглому Герою!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
О 13:30 траурний кортеж із тілом полеглого вирушить від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника, до кафедрального собору Святої Трійці. О 14:00 там відбудеться чин похорону.
Поховають Ігоря Малика у секторі почесних поховань на міському кладовищі в селі Гаразджа.
Вічна і світла пам’ять полеглому Герою!
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