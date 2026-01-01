15 листопада на Волині: гортаючи календар





Також особливосте свято у головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні Михайла Бегаля.



15 листопада день народження святкує журналістка Галина Грибісюк.



Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров'я, достатку й миру.



15 листопада - День працівників сільського господарства України.



Також сьогодні початок Різдвяного посту (Пилипівки) за новоюліанським календарем — триває 40 днів до Різдва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження сьогодні святкує Народна артистка України, лауреат обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського Зоя Комарук (на фото).Також особливосте свято у головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні15 листопада день народження святкує журналісткаВітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров'я, достатку й миру.15 листопада - День працівників сільського господарства України.Також сьогодні початок Різдвяного посту (Пилипівки) за новоюліанським календарем — триває 40 днів до Різдва.

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