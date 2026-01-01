15 листопада на Волині: гортаючи календар

15 листопада на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні святкує Народна артистка України, лауреат обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського Зоя Комарук (на фото).

Також особливосте свято у головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні Михайла Бегаля.

15 листопада день народження святкує журналістка Галина Грибісюк.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров'я, достатку й миру.

15 листопада - День працівників сільського господарства України.

Також сьогодні початок Різдвяного посту (Пилипівки) за новоюліанським календарем — триває 40 днів до Різдва.


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Теги: день народження, свята, іменини
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