15 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні святкує Народна артистка України, лауреат обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського Зоя Комарук (на фото).
Також особливосте свято у головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні Михайла Бегаля.
15 листопада день народження святкує журналістка Галина Грибісюк.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров'я, достатку й миру.
15 листопада - День працівників сільського господарства України.
Також сьогодні початок Різдвяного посту (Пилипівки) за новоюліанським календарем — триває 40 днів до Різдва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також особливосте свято у головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні Михайла Бегаля.
15 листопада день народження святкує журналістка Галина Грибісюк.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров'я, достатку й миру.
15 листопада - День працівників сільського господарства України.
Також сьогодні початок Різдвяного посту (Пилипівки) за новоюліанським календарем — триває 40 днів до Різдва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
15 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Путін нібито зняв табу на ліквідацію Зеленського, - ЗМІ
14 листопада, 23:19
У Луцьку попрощаються із захисником Ігорем Маликом
14 листопада, 22:12
На війні загинув Герой з Волині Олександр Єлізаров
14 листопада, 21:15
У Луцьку потрапив під «кримінал» працівник гімназії, який рік не платив аліменти на дитину
14 листопада, 20:38