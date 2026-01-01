Принц Гаррі підтримав українських воїнів на Іграх Нескорених у Львові





Про це заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє



"Це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими Захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень", - нагадав Козицький.



Глава місцевої ОВА наголосив, що в 2026 році на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько пів тисячі учасників з усієї країни.



За його словами, вже після завершення змагань буде сформована збірна із 60 ветеранів та військовослужбовців. Козицький зазначив, що саме вони будуть представляти Україну на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі наступного року.



"Особливо приємно, що змагання з баскетболу та регбі на колісних кріслах вдалося провести у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. У межах обласної програми ми зробили її повністю інклюзивною", - наголосив Козицький.



На цьому тлі глава Львівської ОВА висловив вдячність принцу Гаррі за цю підтримку наших воїнів та всіх українців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 листопада принц Гаррі відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові. Він підтримав українських захисників під час змагань із регбі на кріслах колісних.Про це заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram."Це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими Захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень", - нагадав Козицький.Глава місцевої ОВА наголосив, що в 2026 році на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько пів тисячі учасників з усієї країни.За його словами, вже після завершення змагань буде сформована збірна із 60 ветеранів та військовослужбовців. Козицький зазначив, що саме вони будуть представляти Україну на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі наступного року."Особливо приємно, що змагання з баскетболу та регбі на колісних кріслах вдалося провести у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. У межах обласної програми ми зробили її повністю інклюзивною", - наголосив Козицький.На цьому тлі глава Львівської ОВА висловив вдячність принцу Гаррі за цю підтримку наших воїнів та всіх українців.

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