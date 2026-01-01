Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Іванюка

Підтвердили загибель жителя села Береськ Доросинівської громади,05.06.1977 року народження, який вважався зниклим безвісти.Про це повідомили у Доросинівській громаді.Мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну її свободу та незалежність Андрій Євгенович Іванюк загинув 18 січня 2025 року внаслідок артилерійського обстрілу противника, поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області.У вівторок, 17 листопада 2026 року, до рідного дому в село Береськ, привезуть тіло захисника.Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно об 11:00 год. в селі Доросині, біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам.Далі кортеж буде їхати в село Береськ до будинку загиблого.Поховають Героя на місцевому кладовищі.На території громади оголошена триденна жалоба з 15 по 17 листопада 2026 року.Співчуваємо рідним і близьким та побратимам Героя.