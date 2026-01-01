Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Іванюка
Сьогодні, 21:15
Підтвердили загибель жителя села Береськ Доросинівської громади, Андрія Євгеновича Іванюка 05.06.1977 року народження, який вважався зниклим безвісти.
Про це повідомили у Доросинівській громаді.
Мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну її свободу та незалежність Андрій Євгенович Іванюк загинув 18 січня 2025 року внаслідок артилерійського обстрілу противника, поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області.
У вівторок, 17 листопада 2026 року, до рідного дому в село Береськ, привезуть тіло захисника.
Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно об 11:00 год. в селі Доросині, біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам.
Далі кортеж буде їхати в село Береськ до будинку загиблого.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
На території громади оголошена триденна жалоба з 15 по 17 листопада 2026 року.
Співчуваємо рідним і близьким та побратимам Героя.
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Про це повідомили у Доросинівській громаді.
Мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну її свободу та незалежність Андрій Євгенович Іванюк загинув 18 січня 2025 року внаслідок артилерійського обстрілу противника, поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області.
У вівторок, 17 листопада 2026 року, до рідного дому в село Береськ, привезуть тіло захисника.
Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно об 11:00 год. в селі Доросині, біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам.
Далі кортеж буде їхати в село Береськ до будинку загиблого.
Поховають Героя на місцевому кладовищі.
На території громади оголошена триденна жалоба з 15 по 17 листопада 2026 року.
Співчуваємо рідним і близьким та побратимам Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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