Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Іванюка

Місяці невідомості: підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Іванюка
Підтвердили загибель жителя села Береськ Доросинівської громади, Андрія Євгеновича Іванюка 05.06.1977 року народження, який вважався зниклим безвісти.

Про це повідомили у Доросинівській громаді.

Мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну її свободу та незалежність Андрій Євгенович Іванюк загинув 18 січня 2025 року внаслідок артилерійського обстрілу противника, поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області.

У вівторок, 17 листопада 2026 року, до рідного дому в село Береськ, привезуть тіло захисника.

Прибуття траурного кортежу очікується орієнтовно об 11:00 год. в селі Доросині, біля меморіалу пам'яті загиблим воїнам-землякам.

Далі кортеж буде їхати в село Береськ до будинку загиблого.

Поховають Героя на місцевому кладовищі.

На території громади оголошена триденна жалоба з 15 по 17 листопада 2026 року.

Співчуваємо рідним і близьким та побратимам Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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