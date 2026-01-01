Рибалили на човні та застрягли на замуленій ділянці озера: на Волині рятувальники евакуювали трьох людей

Рибалили на човні та застрягли на замуленій ділянці озера: на Волині рятувальники евакуювали трьох людей
На Волині рятувальники евакуювали з озера трьох людей. Пригода трапилася на озері Веприк поблизу села Лишнівка Прилісненської громади Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Місцеві жителі — двоє братів віком 15 та 17 років і їхній 23-річний односельчанин — рибалили на човні, однак застрягли на замуленій ділянці водойми. Вони втратили весла й не змогли самостійно дістатися до берега, тож звернулися по допомогу за номером 101.

На місці події працювала чергова варта рятувальників із селища Маневичі. Людей доправили на суходіл на рятувальному човні. Медичної допомоги вони не потребували.
Рибалили на човні та застрягли на замуленій ділянці озера: на Волині рятувальники евакуювали трьох людей

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки на воді, адже в холодну пору року навіть за сприятливої погоди перебування на водоймах становить особливу небезпеку.
Рибалили на човні та застрягли на замуленій ділянці озера: на Волині рятувальники евакуювали трьох людей
Рибалили на човні та застрягли на замуленій ділянці озера: на Волині рятувальники евакуювали трьох людей
Рибалили на човні та застрягли на замуленій ділянці озера: на Волині рятувальники евакуювали трьох людей

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Теги: Волинь, водойма, люди
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