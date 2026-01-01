Як волинські дороги готують до зими





Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині, пише



Підрядними підприємствами, залученими до зимового утримання автошляхів, підготовлено 94 одиниці дорожньої техніки, заготовлено понад 2700 тонн технічної солі та 3000 тонн піщано-соляної суміші, розповів заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області Ігор Кравчук.



З його слів, наразі перевірена готовність виробничих баз, організовують чергування працівників для оперативного реагування на зміни погодних умов.



«Особливу увагу приділятимемо міжнародним, національним і регіональним автомобільним дорогам, зокрема маршрутам з інтенсивним рухом вантажного транспорту та напрямкам до міжнародних пунктів пропуску», — зазначив Ігор Кравчук.



Перевізників закликали враховувати погодні умови під час планування маршрутів, стежити за офіційними повідомленнями про стан проїзду та дотримуватися вимог тимчасових обмежень руху в разі їх запровадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські дороги готують до зими. Для цього планують застосувати 94 одиниці техніки та понад 5700 тонн протиожеледних матеріалів.Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині, пише Суспільне Підрядними підприємствами, залученими до зимового утримання автошляхів, підготовлено 94 одиниці дорожньої техніки, заготовлено понад 2700 тонн технічної солі та 3000 тонн піщано-соляної суміші, розповів заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській областіЗ його слів, наразі перевірена готовність виробничих баз, організовують чергування працівників для оперативного реагування на зміни погодних умов.«Особливу увагу приділятимемо міжнародним, національним і регіональним автомобільним дорогам, зокрема маршрутам з інтенсивним рухом вантажного транспорту та напрямкам до міжнародних пунктів пропуску», — зазначив Ігор Кравчук.Перевізників закликали враховувати погодні умови під час планування маршрутів, стежити за офіційними повідомленнями про стан проїзду та дотримуватися вимог тимчасових обмежень руху в разі їх запровадження.

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