Як волинські дороги готують до зими

Як волинські дороги готують до зими
Волинські дороги готують до зими. Для цього планують застосувати 94 одиниці техніки та понад 5700 тонн протиожеледних матеріалів.

Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині, пише Суспільне.

Підрядними підприємствами, залученими до зимового утримання автошляхів, підготовлено 94 одиниці дорожньої техніки, заготовлено понад 2700 тонн технічної солі та 3000 тонн піщано-соляної суміші, розповів заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області Ігор Кравчук.

З його слів, наразі перевірена готовність виробничих баз, організовують чергування працівників для оперативного реагування на зміни погодних умов.

«Особливу увагу приділятимемо міжнародним, національним і регіональним автомобільним дорогам, зокрема маршрутам з інтенсивним рухом вантажного транспорту та напрямкам до міжнародних пунктів пропуску», — зазначив Ігор Кравчук.

Перевізників закликали враховувати погодні умови під час планування маршрутів, стежити за офіційними повідомленнями про стан проїзду та дотримуватися вимог тимчасових обмежень руху в разі їх запровадження.

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Теги: Волинь, дороги, зима
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