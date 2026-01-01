Як волинські дороги готують до зими
Сьогодні, 16:18
Волинські дороги готують до зими. Для цього планують застосувати 94 одиниці техніки та понад 5700 тонн протиожеледних матеріалів.
Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині, пише Суспільне.
Підрядними підприємствами, залученими до зимового утримання автошляхів, підготовлено 94 одиниці дорожньої техніки, заготовлено понад 2700 тонн технічної солі та 3000 тонн піщано-соляної суміші, розповів заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області Ігор Кравчук.
З його слів, наразі перевірена готовність виробничих баз, організовують чергування працівників для оперативного реагування на зміни погодних умов.
«Особливу увагу приділятимемо міжнародним, національним і регіональним автомобільним дорогам, зокрема маршрутам з інтенсивним рухом вантажного транспорту та напрямкам до міжнародних пунктів пропуску», — зазначив Ігор Кравчук.
Перевізників закликали враховувати погодні умови під час планування маршрутів, стежити за офіційними повідомленнями про стан проїзду та дотримуватися вимог тимчасових обмежень руху в разі їх запровадження.
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Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури Волині, пише Суспільне.
Підрядними підприємствами, залученими до зимового утримання автошляхів, підготовлено 94 одиниці дорожньої техніки, заготовлено понад 2700 тонн технічної солі та 3000 тонн піщано-соляної суміші, розповів заступник начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області Ігор Кравчук.
З його слів, наразі перевірена готовність виробничих баз, організовують чергування працівників для оперативного реагування на зміни погодних умов.
«Особливу увагу приділятимемо міжнародним, національним і регіональним автомобільним дорогам, зокрема маршрутам з інтенсивним рухом вантажного транспорту та напрямкам до міжнародних пунктів пропуску», — зазначив Ігор Кравчук.
Перевізників закликали враховувати погодні умови під час планування маршрутів, стежити за офіційними повідомленнями про стан проїзду та дотримуватися вимог тимчасових обмежень руху в разі їх запровадження.
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