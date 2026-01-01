Ціни на Волині: здоржчали овочі і сало

Ціни на Волині: здоржчали овочі і сало
У жовтні вартість харчових продуктів на споживчих ринках Волині зросла на 1,6%. З початку року — на 11,4%. Найбільше за місяць здорожчали овочі і сало.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики області, пише Суспільне.

За даними фахівців управління статистики, овочі для волинян зросли в ціні на 11%, сало — на 9%. Також зросли ціни на цукор (+5,8%), масло (+ 3,3%), рис, рибу та продукти з риби (+ 3,2%), молоко (+3,2%), макаронні вироби (+2,1%), сметану і кисломолочну продукцію (+1,3%).

Водночас, кажуть в Головному управлінні статистики, курячі яйця, які у вересні здорожчали на понад 50%, у жовтні подешевшали на 6,6%. Також дещо знизилася вартість фруктів, свинини, м'яса птиці і соняшникової олії.

Довідково: раніше у коментарі Суспільному заступник директора обласного департаменту економіки Андрій Ткачук прогнозував, що на Волині через витрати на енергоносії можуть подорожчати тепличні овочі, а також привезені — через зростання вартості пального і логістики.

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Теги: Волинь, ціни
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