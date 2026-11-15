Українські дрони атакували військовий аеродром у Росії та міст у Ростовській області





Про це пише



Під атакою перебували інфраструктура аеродрому, місця стоянки бойових літаків, склади боєприпасів та інші об’єкти.



Імовірно, після удару, здетонував БК ППО.



Також після нічної атаки з’явилися кадри Мелентьєвського мосту в Ростовській області. Він з’єднує населені пункти Ніколаєвка та Андреєво-Мелентьєво.



Мостом проходить об’їзний маршрут із виходом на трасу Р-280 у напрямку Маріуполя. Його використовують після пошкодження Натальєвського мосту через річку Міус.



Раніше повідомлялося, що уранці 15 листопада дрони атакували нафтохімічний завод «Нижнекамскнефтехим» у місті Нижньокамськ, що в Татарстані. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 15 листопада в Росії атакували військовий аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області. За попередньою інформацією, там пролунало щонайменше 30 вибухів.Про це пише LB.ua з посиланням на ресурс Exilenova+.Під атакою перебували інфраструктура аеродрому, місця стоянки бойових літаків, склади боєприпасів та інші об’єкти.Імовірно, після удару, здетонував БК ППО.Також після нічної атаки з’явилися кадри Мелентьєвського мосту в Ростовській області. Він з’єднує населені пункти Ніколаєвка та Андреєво-Мелентьєво.Мостом проходить об’їзний маршрут із виходом на трасу Р-280 у напрямку Маріуполя. Його використовують після пошкодження Натальєвського мосту через річку Міус.Раніше повідомлялося, що уранці 15 листопада дрони атакували нафтохімічний завод «Нижнекамскнефтехим» у місті Нижньокамськ, що в Татарстані. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

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