Українські дрони атакували військовий аеродром у Росії та міст у Ростовській області

Українські дрони атакували військовий аеродром у Росії та міст у Ростовській області
У ніч проти 15 листопада в Росії атакували військовий аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області. За попередньою інформацією, там пролунало щонайменше 30 вибухів.

Про це пише LB.ua з посиланням на ресурс Exilenova+.

Під атакою перебували інфраструктура аеродрому, місця стоянки бойових літаків, склади боєприпасів та інші об’єкти.

Імовірно, після удару, здетонував БК ППО.

Також після нічної атаки з’явилися кадри Мелентьєвського мосту в Ростовській області. Він з’єднує населені пункти Ніколаєвка та Андреєво-Мелентьєво.

Мостом проходить об’їзний маршрут із виходом на трасу Р-280 у напрямку Маріуполя. Його використовують після пошкодження Натальєвського мосту через річку Міус.

Раніше повідомлялося, що уранці 15 листопада дрони атакували нафтохімічний завод «Нижнекамскнефтехим» у місті Нижньокамськ, що в Татарстані. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.

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Теги: Росія, війна
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