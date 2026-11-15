Українські дрони атакували військовий аеродром у Росії та міст у Ростовській області
Сьогодні, 11:19
У ніч проти 15 листопада в Росії атакували військовий аеродром "Ахтубінськ" в Астраханській області. За попередньою інформацією, там пролунало щонайменше 30 вибухів.
Про це пише LB.ua з посиланням на ресурс Exilenova+.
Під атакою перебували інфраструктура аеродрому, місця стоянки бойових літаків, склади боєприпасів та інші об’єкти.
Імовірно, після удару, здетонував БК ППО.
Також після нічної атаки з’явилися кадри Мелентьєвського мосту в Ростовській області. Він з’єднує населені пункти Ніколаєвка та Андреєво-Мелентьєво.
Мостом проходить об’їзний маршрут із виходом на трасу Р-280 у напрямку Маріуполя. Його використовують після пошкодження Натальєвського мосту через річку Міус.
Раніше повідомлялося, що уранці 15 листопада дрони атакували нафтохімічний завод «Нижнекамскнефтехим» у місті Нижньокамськ, що в Татарстані. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.
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Про це пише LB.ua з посиланням на ресурс Exilenova+.
Під атакою перебували інфраструктура аеродрому, місця стоянки бойових літаків, склади боєприпасів та інші об’єкти.
Імовірно, після удару, здетонував БК ППО.
Також після нічної атаки з’явилися кадри Мелентьєвського мосту в Ростовській області. Він з’єднує населені пункти Ніколаєвка та Андреєво-Мелентьєво.
Мостом проходить об’їзний маршрут із виходом на трасу Р-280 у напрямку Маріуполя. Його використовують після пошкодження Натальєвського мосту через річку Міус.
Раніше повідомлялося, що уранці 15 листопада дрони атакували нафтохімічний завод «Нижнекамскнефтехим» у місті Нижньокамськ, що в Татарстані. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа.
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