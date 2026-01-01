На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 10:48
У Луцькому районі під час гасіння пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіло чоловіка.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 15 листопада, о 05:24 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Переспа Рожищенської громади Луцького району.
На місце події скеровано рятувальників із Рожища спільно з працівникам місцевої пожежної охорони села Переспа.
По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло в житловій кімнаті будинку. О 06:13 пожежу ліквідували.
Під час гасіння пожежі в будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка, 1965 року народження.
Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Сьогодні, 15 листопада, о 05:24 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Переспа Рожищенської громади Луцького району.
На місце події скеровано рятувальників із Рожища спільно з працівникам місцевої пожежної охорони села Переспа.
По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло в житловій кімнаті будинку. О 06:13 пожежу ліквідували.
Під час гасіння пожежі в будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка, 1965 року народження.
Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 10:48
Пенсія у 50 або 55 років: хто має право і скільки потрібно стажу
Сьогодні, 09:25