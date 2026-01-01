На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік

На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
У Луцькому районі під час гасіння пожежі в житловому будинку рятувальники виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Сьогодні, 15 листопада, о 05:24 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Переспа Рожищенської громади Луцького району.

На місце події скеровано рятувальників із Рожища спільно з працівникам місцевої пожежної охорони села Переспа.

По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло в житловій кімнаті будинку. О 06:13 пожежу ліквідували.

Під час гасіння пожежі в будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка, 1965 року народження.

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

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Теги: пожежа, Волинь
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