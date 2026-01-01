На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік





Про це повідомили у ДСНС Волині.



Сьогодні, 15 листопада, о 05:24 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Переспа Рожищенської громади Луцького району.



На місце події скеровано рятувальників із Рожища спільно з працівникам місцевої пожежної охорони села Переспа.



По прибуттю вогнеборці встановили, що займання виникло в житловій кімнаті будинку. О 06:13 пожежу ліквідували.



Під час гасіння пожежі в будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка, 1965 року народження.



Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

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