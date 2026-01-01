Поліцейський з Волині виборов перше місце під час благодійного турніру на честь полеглих воїнів «Любарта»

Співробітник роти поліції особливого призначення «Світязь» Андрій Ольховик виступив у ваговій категорії до 90 кг у вправі «підйом штанги на біцепс» – у номінації серед силових структур. Він підняв штангу вагою 60 кг.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Благодійний турнір «На шляху до перемоги» із окремих вправ пауерліфтингу серед військових та цивільних в підтримку 20-ї БрОП «Любарт» 1-го Корпусу НГУ АЗОВ тривав в Луцьку 14-15 листопада. Він присвячений памʼяті полеглих воїнів бригади «Любарт». Серед дисциплін – PUSH & PULL, жим штанги лежачи, станова тяга, біцепс, багатоповторний жим тощо.Майор поліціїрозповідає, що спорт давно став невід’ємною частиною його життя, намагається брати участь у різних змаганнях і турнірах, підтримує форму в спортзалі. Свого часу виконував завдання в зоні бойових дій. Сила, витримка та наполегливість - якості, які потрібні не лише на службі, а й у спорті.