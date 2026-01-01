На Волині працівниці лікарні дали сім років за умисне вбивство





Про це



Трагедія сталася 23-го вересня 2025-го року між 18:00 та 18:45 у літній кухні за місцем проживання подружжя. Як встановило слідство, між жінкою та її нетверезим чоловіком раптово виник конфлікт. Під час сварки обвинувачена вдарила чоловіка кухонним ножем у ліву частину грудей. Від отриманого поранення з ушкодженням серця та легені потерпілий помер на місці через гостру крововтрату.



У суді жінка визнала провину лише частково. Вона пояснила, що напередодні мила ніж після чищення буряків, а чоловік у цей час сидів на дивані напідпитку та сварився. За словами обвинуваченої, коли вона проходила повз, чоловік потягнув її за кофту, через що вона почала падати в його бік і випадково наштрикнула його на ніж. Жінка запевняла, що щиро шкодує про скоєне.



Проте суд критично оцінив цю версію, розцінивши її як спробу уникнути відповідальності за тяжкий злочин.



Водночас родичі та сусіди в суді стали на захист обвинуваченої та просили її суворо не карати. Невістка та онук розповіли, що загиблий зловживав алкоголем (особливо після того, як у червні 2025-го року на війну забрали його хрещеника), у стані сп’яніння ставав агресивним, буянив і навіть виганяв дружину вночі з хати.



Рідна сестра обвинуваченої охарактеризувала її як дуже порядну жінку, яка опікується онуками, і зазначила, що дітям без неї дуже важко.



Сусідка підтвердила, що того дня чоловік був п’яним ще зранку, а ввечері вона почула крики жінки про допомогу. Коли сусідка прибігла, обвинувачена намагалася реанімувати чоловіка.



Попри свідчення близьких про випадковість трагедії, суд визнав докази слідства переконливими. Жінку визнали винною за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та призначили покарання – сім років позбавлення волі.



Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту її затримання – 23-го вересня 2025-го року. Також засуджена має сплатити на користь держави понад 19 тисяч гривень витрат на проведення експертиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженка села Ратнів Луцького району, яка працювала сестрою-господинею у КП «Волинська обласна інфекційна лікарня», умисно вбила власного чоловіка.Про це БУГу стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду від 5-го листопада.Трагедія сталася 23-го вересня 2025-го року між 18:00 та 18:45 у літній кухні за місцем проживання подружжя. Як встановило слідство, між жінкою та її нетверезим чоловіком раптово виник конфлікт. Під час сварки обвинувачена вдарила чоловіка кухонним ножем у ліву частину грудей. Від отриманого поранення з ушкодженням серця та легені потерпілий помер на місці через гостру крововтрату.У суді жінка визнала провину лише частково. Вона пояснила, що напередодні мила ніж після чищення буряків, а чоловік у цей час сидів на дивані напідпитку та сварився. За словами обвинуваченої, коли вона проходила повз, чоловік потягнув її за кофту, через що вона почала падати в його бік і випадково наштрикнула його на ніж. Жінка запевняла, що щиро шкодує про скоєне.Проте суд критично оцінив цю версію, розцінивши її як спробу уникнути відповідальності за тяжкий злочин.Водночас родичі та сусіди в суді стали на захист обвинуваченої та просили її суворо не карати. Невістка та онук розповіли, що загиблий зловживав алкоголем (особливо після того, як у червні 2025-го року на війну забрали його хрещеника), у стані сп’яніння ставав агресивним, буянив і навіть виганяв дружину вночі з хати.Рідна сестра обвинуваченої охарактеризувала її як дуже порядну жінку, яка опікується онуками, і зазначила, що дітям без неї дуже важко.Сусідка підтвердила, що того дня чоловік був п’яним ще зранку, а ввечері вона почула крики жінки про допомогу. Коли сусідка прибігла, обвинувачена намагалася реанімувати чоловіка.Попри свідчення близьких про випадковість трагедії, суд визнав докази слідства переконливими. Жінку визнали винною за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та призначили покарання – сім років позбавлення волі.Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту її затримання – 23-го вересня 2025-го року. Також засуджена має сплатити на користь держави понад 19 тисяч гривень витрат на проведення експертиз.

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