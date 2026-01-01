Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 16 листопада





Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.



Прогноз погоди на 16 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 16 листопада.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ

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