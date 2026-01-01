Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 16 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 16 листопада
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 16 листопада.

Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.

Прогноз погоди на 16 листопада

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 16 листопада
Сьогодні, 20:00
Рибалили на човні та застрягли на замуленій ділянці озера: на Волині рятувальники евакуювали трьох людей
Сьогодні, 18:34
Фото тижня: на світлині показали Ковель під час дронової атаки Росії
Сьогодні, 17:00
Як волинські дороги готують до зими
Сьогодні, 16:18
Ціни на Волині: здоржчали овочі і сало
Сьогодні, 15:47
Медіа
відео
1/8