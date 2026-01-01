Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 16 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у понеділок, 16 листопада.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 16 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ
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Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру гідрометеорології.
Прогноз погоди на 16 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ
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