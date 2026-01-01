Фото тижня: на світлині показали Ковель під час дронової атаки Росії
Сьогодні, 17:00
Ми всі втомилися від болю. Від страшних новин, від кадрів, на які важко дивитися без сліз, від переживань за тих, хто опинився в біді.
Цього тижня стрічки соцмереж сколихнули страшні знімки з Одеси та інших регіонів України. За кожним таким кадром людські долі, зруйновані домівки, страх і хвилювання за тих, кого торкнулося лихо.
На цій світлині Ковель, що на Волині, де мирну нічну тишу раптом розітнуло різке зарево пожежі.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
"Серед розпеченого повітря, диму та сліпучих язиків полум’я темна постать рятувальника. Він крокує назустріч пожарищу. Такий маленький порівняно з вогняною стихією, але водночас такий сильний, мужній, незламний, готовий боротися. Один проти нестримного полум’я. Обличчя пече від жару, дихати важко, від утоми напружуються м’язи. Під цією важкою, просоченою димом формою і закіптюженим шоломом – звичайна людина: чийсь син, чоловік, батько.
У цій постаті – неймовірна гідність і тиха відвага усіх рятувальників, які не шукають слави, а просто йдуть назустріч небезпеці. Вони лишаються вірними своєму покликанню – рятувати життя. Вони борються за те, щоб після найстрашнішої темряви неодмінно настав ранок.
Ми не можемо забрати весь біль, якого сьогодні так багато. Але можемо побачити й подякувати тим, хто щодня допомагає долати його наслідки", - йдеться у дописі.
Автор фото: Віталія Лукашевич, пресслужба ДСНС Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цього тижня стрічки соцмереж сколихнули страшні знімки з Одеси та інших регіонів України. За кожним таким кадром людські долі, зруйновані домівки, страх і хвилювання за тих, кого торкнулося лихо.
На цій світлині Ковель, що на Волині, де мирну нічну тишу раптом розітнуло різке зарево пожежі.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
"Серед розпеченого повітря, диму та сліпучих язиків полум’я темна постать рятувальника. Він крокує назустріч пожарищу. Такий маленький порівняно з вогняною стихією, але водночас такий сильний, мужній, незламний, готовий боротися. Один проти нестримного полум’я. Обличчя пече від жару, дихати важко, від утоми напружуються м’язи. Під цією важкою, просоченою димом формою і закіптюженим шоломом – звичайна людина: чийсь син, чоловік, батько.
У цій постаті – неймовірна гідність і тиха відвага усіх рятувальників, які не шукають слави, а просто йдуть назустріч небезпеці. Вони лишаються вірними своєму покликанню – рятувати життя. Вони борються за те, щоб після найстрашнішої темряви неодмінно настав ранок.
Ми не можемо забрати весь біль, якого сьогодні так багато. Але можемо побачити й подякувати тим, хто щодня допомагає долати його наслідки", - йдеться у дописі.
Автор фото: Віталія Лукашевич, пресслужба ДСНС Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Фото тижня: на світлині показали Ковель під час дронової атаки Росії
Сьогодні, 17:00
Як волинські дороги готують до зими
Сьогодні, 16:18
Ціни на Волині: здоржчали овочі і сало
Сьогодні, 15:47
Поліцейський з Волині виборов перше місце під час благодійного турніру на честь полеглих воїнів «Любарта»
Сьогодні, 14:56