Фото тижня: на світлині показали Ковель під час дронової атаки Росії

Фото тижня: на світлині показали Ковель під час дронової атаки Росії
Ми всі втомилися від болю. Від страшних новин, від кадрів, на які важко дивитися без сліз, від переживань за тих, хто опинився в біді.

Цього тижня стрічки соцмереж сколихнули страшні знімки з Одеси та інших регіонів України. За кожним таким кадром людські долі, зруйновані домівки, страх і хвилювання за тих, кого торкнулося лихо.

На цій світлині Ковель, що на Волині, де мирну нічну тишу раптом розітнуло різке зарево пожежі.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

"Серед розпеченого повітря, диму та сліпучих язиків полум’я темна постать рятувальника. Він крокує назустріч пожарищу. Такий маленький порівняно з вогняною стихією, але водночас такий сильний, мужній, незламний, готовий боротися. Один проти нестримного полум’я. Обличчя пече від жару, дихати важко, від утоми напружуються м’язи. Під цією важкою, просоченою димом формою і закіптюженим шоломом – звичайна людина: чийсь син, чоловік, батько.

У цій постаті – неймовірна гідність і тиха відвага усіх рятувальників, які не шукають слави, а просто йдуть назустріч небезпеці. Вони лишаються вірними своєму покликанню – рятувати життя. Вони борються за те, щоб після найстрашнішої темряви неодмінно настав ранок.
Фото тижня: на світлині показали Ковель під час дронової атаки Росії

Ми не можемо забрати весь біль, якого сьогодні так багато. Але можемо побачити й подякувати тим, хто щодня допомагає долати його наслідки", - йдеться у дописі.

Автор фото: Віталія Лукашевич, пресслужба ДСНС Волині.

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Теги: Ковель, атака, дрони
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