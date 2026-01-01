Пенсія за особливі заслуги: хто отримує понад 5 тисяч гривень щомісяця

В Україні деяким громадянам передбачена пенсія за особливі заслуги, яку встановлюють за визначні геройські вчинки чи суттєві трудові досягнення. З 1 березня 2026 року для борців за незалежність України у ХХ столітті, які відповідають критеріям закону, її розмір становить 5 667,51 гривні на місяць.Про це повідомляє ПФУ.Згідно із чинним законодавством, зокрема, пенсію за особливі заслуги перед Україною можуть встановлювати для громадян певних професій. Порядок оформлення, суми та коло осіб визначає закон №1767-III «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».Право на таку пенсію можуть надавати:Героям України, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами, особам зі званням «народний»Ветеранам війни, нагородженим за особисту мужність у захисті країниВидатним спортсменам, космонавтам, членам льотно-випробувальних екіпажівОсобам, відзначеним держнагородами, почесними званнями та преміямиМатерям, які виховали п’ять і більше дітей до 6-річного віку (а також самотнім батькам)Борцям за незалежність України та реабілітованим жертвам репресійПенсію за особливі заслуги встановлюють як надбавку до основної пенсії:пенсії за вікомпенсії з інвалідностіпенсії у разі втрати годувальникапенсії за вислугу років