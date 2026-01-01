Пенсія за особливі заслуги: хто отримує понад 5 тисяч гривень щомісяця

Пенсія за особливі заслуги: хто отримує понад 5 тисяч гривень щомісяця
В Україні деяким громадянам передбачена пенсія за особливі заслуги, яку встановлюють за визначні геройські вчинки чи суттєві трудові досягнення. З 1 березня 2026 року для борців за незалежність України у ХХ столітті, які відповідають критеріям закону, її розмір становить 5 667,51 гривні на місяць.

Про це повідомляє ПФУ.

Згідно із чинним законодавством, зокрема, пенсію за особливі заслуги перед Україною можуть встановлювати для громадян певних професій. Порядок оформлення, суми та коло осіб визначає закон №1767-III «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Право на таку пенсію можуть надавати:

Героям України, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами, особам зі званням «народний»

Ветеранам війни, нагородженим за особисту мужність у захисті країни

Видатним спортсменам, космонавтам, членам льотно-випробувальних екіпажів

Особам, відзначеним держнагородами, почесними званнями та преміями

Матерям, які виховали п’ять і більше дітей до 6-річного віку (а також самотнім батькам)

Борцям за незалежність України та реабілітованим жертвам репресій

Пенсію за особливі заслуги встановлюють як надбавку до основної пенсії:

пенсії за віком

пенсії з інвалідності

пенсії у разі втрати годувальника

пенсії за вислугу років

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Теги: пенсія, надбавки
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