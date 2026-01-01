Волинський університет хоче відновити табір на Світязі

Волинський університет хоче відновити табір на Світязі
Луцький національний технічний університет має намір провести реконструкцію спального корпусу №3 спортивно-оздоровчого табору, що в урочищі Гушово села Світязь Шацької селищної ради.

Нині ЛНТУ оголосив тендер на коригування проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції корпусу. Пропозиції учасників приймають до 19 листопада. Очікувана вартість робіт становить 5,95 мільйона гривень, пишуть "Волинські новини".

Документацію мають підготувати до 31 липня 2027 року.

Згідно з технічним завданням, майбутня реконструкція спального корпусу №3 спортивно-оздоровчого табору ЛНТУ включатиме утеплення фасадів, армування та улаштування цементних стяжок, монтаж перегородок, штукатурення, гідроізоляцію стін, облицювання керамічною плиткою та фінішне декоративне оздоблення штукатуркою, заміну електропроводки, вимикачів, розеток, світильників, встановлення водонагрівачів, змішувачів, прокладання трубопроводів, встановлення унітазів, умивальників, мийок, душових піддонів, душових кабінок, облаштування системи вентиляції, благоустрій, озеленення та освітлення території.

Окрім того, в рамках реконструкції заплановано закупівлю меблів і побутової техніки.

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Теги: ЛНТУ, табір, Світязь
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