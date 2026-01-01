Буде дві квартири: на Волині колишній дитсадок реконструюють у будинок для переселенців





Вартість проєкту — шість із половиною гривень. Завершити роботи планують до кінця року, розповів голова громади Андрій Сапожник.



З його слів, була постанова Кабінету Міністрів про виділення державної субвенції на житло для внутрішньо переміщених осіб. У громаді подали заявку, 6 млн отримали з державного бюджету і 700 тисяч — кошти місцевого бюджету. Тоді провели тендер.



«Тендер трошки затягнувся, бо три рази його оголошували, але на третій раз зайшла фірма, яка погодилася провести нам реконструкцію. Якщо буде економія по даному об'єкті, то ми ті кошти також направимо на покращення умов для внутрішньо переміщених осіб», — говорить голова громади.



За словами Андрія Сапожника, в обох квартирах планують встановити автономне опалення — це твердопаливні котли, облаштувати кухню, ванну і ще по три кімнати. Із зовнішніх робіт — утеплити фасад та перекрити дах. Одне із помешкань має бути інклюзивним — розповідає керівник будівельних робіт Роман Бондарчук.



«Це буде дві квартири. Перша для людей з інвалідністю. Друга квартира буде просто для людей. Наразі зроблено вхідні групи, демонтажі. Поробили реконструкції, поперебудовували, комини вимурували. Зараз чекаємо матеріали, будемо перекривати», — розповідає керівник будівельних робіт.



З його слів, квартири робляться під ключ.



Три роки тому у цьому приміщенні був дитячий садок, його перенесли в будівлю школи, говрить стаороста села Завидів Сергій Вакулюк.



«Перенесли садочок, так як в нас зменшилася кількість діток, було пічне опалення, воно дороговартісне, тому перенесли в школу. Тепер, щоб будівля не зруйнувалася, хочемо її зберегти, ось буде побудовано дві квартири», — каже староста.



За словами керівника будівельних робіт Романа Бондарчука, завершити об'єкт планують до нового року. Якщо проєкт буде результативним, каже голова Павлівської громади Андрій Сапожник, наступного року візьмуться реконструювати колишню амбулаторію в селі Луковичі. У двоповерховій будівлі, що нині не використовується, можна буде розмістити п'ять-шість сімей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Завидів Павлівської громади Володимирського району колишній дитячий садок реконструюють у житловий будинок на дві квартири для внутрішньо переміщених українців, пише Суспільне Вартість проєкту — шість із половиною гривень. Завершити роботи планують до кінця року, розповів голова громадиЗ його слів, була постанова Кабінету Міністрів про виділення державної субвенції на житло для внутрішньо переміщених осіб. У громаді подали заявку, 6 млн отримали з державного бюджету і 700 тисяч — кошти місцевого бюджету. Тоді провели тендер.«Тендер трошки затягнувся, бо три рази його оголошували, але на третій раз зайшла фірма, яка погодилася провести нам реконструкцію. Якщо буде економія по даному об'єкті, то ми ті кошти також направимо на покращення умов для внутрішньо переміщених осіб», — говорить голова громади.За словами Андрія Сапожника, в обох квартирах планують встановити автономне опалення — це твердопаливні котли, облаштувати кухню, ванну і ще по три кімнати. Із зовнішніх робіт — утеплити фасад та перекрити дах. Одне із помешкань має бути інклюзивним — розповідає керівник будівельних робіт Роман Бондарчук.«Це буде дві квартири. Перша для людей з інвалідністю. Друга квартира буде просто для людей. Наразі зроблено вхідні групи, демонтажі. Поробили реконструкції, поперебудовували, комини вимурували. Зараз чекаємо матеріали, будемо перекривати», — розповідає керівник будівельних робіт.З його слів, квартири робляться під ключ.Три роки тому у цьому приміщенні був дитячий садок, його перенесли в будівлю школи, говрить стаороста села Завидів Сергій Вакулюк.«Перенесли садочок, так як в нас зменшилася кількість діток, було пічне опалення, воно дороговартісне, тому перенесли в школу. Тепер, щоб будівля не зруйнувалася, хочемо її зберегти, ось буде побудовано дві квартири», — каже староста.За словами керівника будівельних робіт Романа Бондарчука, завершити об'єкт планують до нового року. Якщо проєкт буде результативним, каже голова Павлівської громади Андрій Сапожник, наступного року візьмуться реконструювати колишню амбулаторію в селі Луковичі. У двоповерховій будівлі, що нині не використовується, можна буде розмістити п'ять-шість сімей.

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