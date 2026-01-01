На Волині сталося шість пожеж: у Ковелі горіла квартира, пошкоджені стіни, меблі й хатні речі

На Волині сталося шість пожеж: у Ковелі горіла квартира, пошкоджені стіни, меблі й хатні речі
Минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж у житловому секторі. Ще одну — сьогодні після опівночі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

15 листопада зафіксовані пожежі в містах Ківерці, Ковелі і Луцьку, а також у селах Ситниця і Переспа Луцького району.

Усі займання ліквідовані силами рятувальників та працівників місцевої пожежної охорони. Під час гасіння пожежі в с. Переспа виявлено тіло господаря, 1965 р.н.

У м. Ківерці через коротке замикання електромережі горів житловий будинок. У Ковелі на вулиці Заводській з причин, які наразі з’ясовують, виникла пожежа в квартирі на третьому поверсі — пошкоджені стіни, меблі й хатні речі. У Луцьку на вулиці Теремнівській через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей трапилася пожежа в господарській споруді.

Минулої доби горів також житловий будинок у с. Ситниця Колківської громади. Вогнем пошкоджені стіни, перекриття й хатні речі. Причина пожежі — недолік конструкції димаря пічного опалення.

Після опівночі 16 листопада трапилася пожежа в дерев’яному будинку в с. Будники Рівненської громади на Ковельщині. Попередньо, пожежа спричинена коротким замиканням електромережі. Горіння ліквідоване.

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Теги: пожежа, Волинь
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