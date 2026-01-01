Росія готує новий масований удар по енергетиці України, - Повітряні сили
Сьогодні, 11:07
Росія не відмовилася від планів завдавати ударів по українській енергетиці та об’єктах критичної інфраструктури, а Україна вже кілька днів отримує інформацію про підготовку чергової атаки.
Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив у телеефірі, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми вже кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує черговий удар. Тут нічого дивного немає: вони (росіяни - ред.) не відмовились від своїх планів бити по нашій енергетиці, по об’єктах критичної інфраструктури», - сказав Ігнат.
За його словами, Україна очікує посилення протиповітряної оборони від міжнародних партнерів. Зокрема, йдеться про постачання боєприпасів до зенітних гармат і літаків, а також ракет малого та середнього радіуса дії.
Сили протиповітряної оборони знешкодили 131 зі 158 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 15 листопада.
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Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив у телеефірі, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми вже кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує черговий удар. Тут нічого дивного немає: вони (росіяни - ред.) не відмовились від своїх планів бити по нашій енергетиці, по об’єктах критичної інфраструктури», - сказав Ігнат.
За його словами, Україна очікує посилення протиповітряної оборони від міжнародних партнерів. Зокрема, йдеться про постачання боєприпасів до зенітних гармат і літаків, а також ракет малого та середнього радіуса дії.
Сили протиповітряної оборони знешкодили 131 зі 158 безпілотників, якими росіяни атакували Україну з вечора 15 листопада.
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