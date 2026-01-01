На Волині вщент згорів будинок у молодої багатодітної родини: потрібна фінансова допомога
Сьогодні, 10:17
На Волині згорів будинок молодої багатодітної родини. Просять підтримати сім'ю фінансово.
Про це повідомив голова Рівненської громади Юрій Фініковський.
"Вночі 16 листопада у молодої багатодітної сім'ї Олександра і Юлії Бозійчуків із с.Будники сталося лихо - вщент згорів житловий будинок. Вогонь знищив усе, що було в домівці наших односельчан.
Віримо, що чужої біди не буває! Звертаємось до всіх небайдужих підтримати цю родину! Не залишаймо їх наодинці!" - йдеться в повідомленні.
Допомогти фінансово можна за картковим рахунком:
4790729970762183 (Бозійчук Юлія).
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Про це повідомив голова Рівненської громади Юрій Фініковський.
"Вночі 16 листопада у молодої багатодітної сім'ї Олександра і Юлії Бозійчуків із с.Будники сталося лихо - вщент згорів житловий будинок. Вогонь знищив усе, що було в домівці наших односельчан.
Віримо, що чужої біди не буває! Звертаємось до всіх небайдужих підтримати цю родину! Не залишаймо їх наодинці!" - йдеться в повідомленні.
Допомогти фінансово можна за картковим рахунком:
4790729970762183 (Бозійчук Юлія).
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