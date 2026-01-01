Вивезення сміття і старих меблів у Луцьку та на Волині: скільки це коштує





Один із них — Дмитро, якого дружина в соцмережах рекламує під назвою «Діма з бусом». Чоловік займається вантажними перевезеннями близько року. Журналісти



За словами чоловіка, замовлення надходять від людей, яким потрібно перевезти меблі, звільнити приміщення після ремонту або вивезти непотрібні речі. Також він допомагає з квартирними й офісними переїздами, доставкою будівельних матеріалів, демонтажем приміщень та іншими роботами.



«Бувають різні замовлення: комусь потрібно перевезти меблі, комусь — винести речі після ремонту, а комусь — повністю звільнити приміщення. Під кожну роботу потрібен свій підхід».



Чоловік працює не лише в Луцьку, а й виїжджає в населені пункти області. Самостійно керує бусом, а для робіт, де потрібна додаткова допомога, залучає інших працівників.



Згідно з прайсом, який озвучив Дмитро, мінімальне замовлення буса в межах Луцька коштує 600 гривень. Виїзд за місто рахують окремо — від 30 гривень за кілометр. Остаточна сума залежить від відстані.



Якщо потрібно не лише доставити речі, а й допомогти з їхнім перенесенням, можна замовити вантажників. Година роботи одного працівника коштує від 350 гривень, двох — від 700 гривень.



Внесення або винесення меблів із використанням ліфта коштує від 350 гривень, сходами — від 500 гривень. Розібрати або зібрати меблі можна від 200 гривень.



Водночас ціни в прайсі є стартовими. Як пояснює Дмитро, остаточну вартість визначають залежно від обсягу та складності роботи. Перед замовленням він уточнює, які саме речі потрібно перевезти чи винести, звідки їх забрати, чи є ліфт і чи знадобляться додаткові працівники. За потреби клієнтів просять надіслати фотографії, щоб оцінити обсяг роботи та заздалегідь повідомити суму.



Окремо в прайсі вказані ціни на вивезення непотрібних речей і відходів після ремонту. Так, за 5–10 мішків легкого сміття потрібно заплатити від 700 гривень, за 10–20 мішків — від 900 гривень. Вивезення важкого будівельного сміття коштує від 900 гривень.



Забрати старий диван пропонують від 600 гривень, шафу — від 700 гривень. Це вартість вивезення без ручного завантаження. Винесення меблів, завантаження та утилізацію розраховують додатково.



«Якщо перед вивезенням потрібно щось демонтувати, це рахуємо окремо. Зняти ламінат коштує від 60 гривень за квадратний метр, дерев’яну підлогу — від 100 гривень. Старий хлів чи сарай оцінюємо вже після огляду обсягу робіт».



За словами Дмитра, усе вивезене сміття та непотрібні речі доставляють на сміттєзвалище у Брищі. За утилізацію відходів також сплачують окремо.

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