У селищі на Волині продають будинок з фруктовим садом за майже 3 мільйони гривень





Інформацію про продаж опублікували на сайті оголошень. Будинок звели у період із 1990 до 2000 року. Стіни цегляні, зовні утеплені пінопластом. Загальна площа становить 120 квадратних метрів, кількість кімнат — чотири. Разом із нерухомістю продають земельну ділянку площею 8 соток.



У будинку є кухня, суміжний санвузол, ванна кімната та газове опалення. Також передбачене підігрівання підлоги. Для водопостачання використовують насосну башту, яка подає воду з колодязя.



Одна з особливостей помешкання — підвал, розташований усередині будинку. Вхід до нього облаштували на кухні. За словами продавчині, приміщення високе та займає площу цілої кімнати. Також у будинку є паркетна підлога та підвіконня з ясена. На території облаштований гараж, є огорожа, сад і город.



Як повідомила журналістам ВСН продавчиня, повноцінний ремонт у будинку робили приблизно десять років тому. За її словами, помешкання доглянуте, а оздоблення за потреби можна оновити під власні вподобання.



«Зробили повноцінний євроремонт, і хоча минуло вже близько десяти років, приміщення досі в дуже хорошому стані: стіни чисті, без плям і пошкоджень, усе охайне. На підлозі — якісний паркет, який також добре зберігся».



На земельній ділянці ростуть плодові дерева. Перед будинком є старі яблуні пізніх сортів та груша сорту Бера. За сараєм власники додатково викупили частину землі, де посадили молоді яблуні, горіх і вишню.



Наразі будинок уже приїжджали оглядати потенційні покупці з Ковеля та інших населених пунктів, однак остаточного рішення поки ніхто не повідомив.



Вартість будинку становить 2 932 555 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Ратне Ковельського району продають частину одноповерхового цегляного будинку площею 120 квадратних метрів. У помешканні є чотири кімнати, кухня, газове опалення та підвал. На земельній ділянці площею 8 соток облаштували сад із яблунями, грушею, вишнями та горіхом. За нерухомість просять 65 тисяч доларів, пише ВСН Інформацію про продаж опублікували на сайті оголошень. Будинок звели у період із 1990 до 2000 року. Стіни цегляні, зовні утеплені пінопластом. Загальна площа становить 120 квадратних метрів, кількість кімнат — чотири. Разом із нерухомістю продають земельну ділянку площею 8 соток.У будинку є кухня, суміжний санвузол, ванна кімната та газове опалення. Також передбачене підігрівання підлоги. Для водопостачання використовують насосну башту, яка подає воду з колодязя.Одна з особливостей помешкання — підвал, розташований усередині будинку. Вхід до нього облаштували на кухні. За словами продавчині, приміщення високе та займає площу цілої кімнати. Також у будинку є паркетна підлога та підвіконня з ясена. На території облаштований гараж, є огорожа, сад і город.Як повідомила журналістам ВСН продавчиня, повноцінний ремонт у будинку робили приблизно десять років тому. За її словами, помешкання доглянуте, а оздоблення за потреби можна оновити під власні вподобання.«Зробили повноцінний євроремонт, і хоча минуло вже близько десяти років, приміщення досі в дуже хорошому стані: стіни чисті, без плям і пошкоджень, усе охайне. На підлозі — якісний паркет, який також добре зберігся».На земельній ділянці ростуть плодові дерева. Перед будинком є старі яблуні пізніх сортів та груша сорту Бера. За сараєм власники додатково викупили частину землі, де посадили молоді яблуні, горіх і вишню.Наразі будинок уже приїжджали оглядати потенційні покупці з Ковеля та інших населених пунктів, однак остаточного рішення поки ніхто не повідомив.Вартість будинку становить 2 932 555 гривень.

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