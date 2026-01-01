У селищі на Волині продають будинок з фруктовим садом за майже 3 мільйони гривень
Сьогодні, 15:18
У селищі Ратне Ковельського району продають частину одноповерхового цегляного будинку площею 120 квадратних метрів. У помешканні є чотири кімнати, кухня, газове опалення та підвал. На земельній ділянці площею 8 соток облаштували сад із яблунями, грушею, вишнями та горіхом. За нерухомість просять 65 тисяч доларів, пише ВСН.
Інформацію про продаж опублікували на сайті оголошень. Будинок звели у період із 1990 до 2000 року. Стіни цегляні, зовні утеплені пінопластом. Загальна площа становить 120 квадратних метрів, кількість кімнат — чотири. Разом із нерухомістю продають земельну ділянку площею 8 соток.
У будинку є кухня, суміжний санвузол, ванна кімната та газове опалення. Також передбачене підігрівання підлоги. Для водопостачання використовують насосну башту, яка подає воду з колодязя.
Одна з особливостей помешкання — підвал, розташований усередині будинку. Вхід до нього облаштували на кухні. За словами продавчині, приміщення високе та займає площу цілої кімнати. Також у будинку є паркетна підлога та підвіконня з ясена. На території облаштований гараж, є огорожа, сад і город.
Як повідомила журналістам ВСН продавчиня, повноцінний ремонт у будинку робили приблизно десять років тому. За її словами, помешкання доглянуте, а оздоблення за потреби можна оновити під власні вподобання.
«Зробили повноцінний євроремонт, і хоча минуло вже близько десяти років, приміщення досі в дуже хорошому стані: стіни чисті, без плям і пошкоджень, усе охайне. На підлозі — якісний паркет, який також добре зберігся».
На земельній ділянці ростуть плодові дерева. Перед будинком є старі яблуні пізніх сортів та груша сорту Бера. За сараєм власники додатково викупили частину землі, де посадили молоді яблуні, горіх і вишню.
Наразі будинок уже приїжджали оглядати потенційні покупці з Ковеля та інших населених пунктів, однак остаточного рішення поки ніхто не повідомив.
Вартість будинку становить 2 932 555 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформацію про продаж опублікували на сайті оголошень. Будинок звели у період із 1990 до 2000 року. Стіни цегляні, зовні утеплені пінопластом. Загальна площа становить 120 квадратних метрів, кількість кімнат — чотири. Разом із нерухомістю продають земельну ділянку площею 8 соток.
У будинку є кухня, суміжний санвузол, ванна кімната та газове опалення. Також передбачене підігрівання підлоги. Для водопостачання використовують насосну башту, яка подає воду з колодязя.
Одна з особливостей помешкання — підвал, розташований усередині будинку. Вхід до нього облаштували на кухні. За словами продавчині, приміщення високе та займає площу цілої кімнати. Також у будинку є паркетна підлога та підвіконня з ясена. На території облаштований гараж, є огорожа, сад і город.
Як повідомила журналістам ВСН продавчиня, повноцінний ремонт у будинку робили приблизно десять років тому. За її словами, помешкання доглянуте, а оздоблення за потреби можна оновити під власні вподобання.
«Зробили повноцінний євроремонт, і хоча минуло вже близько десяти років, приміщення досі в дуже хорошому стані: стіни чисті, без плям і пошкоджень, усе охайне. На підлозі — якісний паркет, який також добре зберігся».
На земельній ділянці ростуть плодові дерева. Перед будинком є старі яблуні пізніх сортів та груша сорту Бера. За сараєм власники додатково викупили частину землі, де посадили молоді яблуні, горіх і вишню.
Наразі будинок уже приїжджали оглядати потенційні покупці з Ковеля та інших населених пунктів, однак остаточного рішення поки ніхто не повідомив.
Вартість будинку становить 2 932 555 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селищі на Волині продають будинок з фруктовим садом за майже 3 мільйони гривень
Сьогодні, 15:18
День піжам у ПортCity: як це було
Сьогодні, 13:30
У селі на Волині на аукціон виставили занедбаний медпункт
Сьогодні, 13:11