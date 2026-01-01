Мешканці волинського села самостійно придбали грейдер для ремонту доріг
Сьогодні, 14:09
Жителі Ворокомле Камінь-Каширської громади вкотре довели, що здатні самі змінювати своє село на краще. Дороги тут не бачили ремонту вже десятиліттями, через що ґрунтові шляхи поступово перетворилися на глибокі ями та калюжі. Тож ініціативні мешканці та місцеві підприємці вирішили більше не чекати допомоги.
Організатор збору Олег Звонюк розповів, що спільними зусиллями за два місяці вдалося зібрати 3 тисячі доларів, за які громада придбала власний грейдер, передає газета «Полісся».
Тепер люди зможуть самостійно вирівнювати дороги та підтримувати порядок на вулицях рідного села.
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Організатор збору Олег Звонюк розповів, що спільними зусиллями за два місяці вдалося зібрати 3 тисячі доларів, за які громада придбала власний грейдер, передає газета «Полісся».
Тепер люди зможуть самостійно вирівнювати дороги та підтримувати порядок на вулицях рідного села.
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