У селі на Волині на аукціон виставили занедбаний медпункт





В управлінні капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради огодосили черговий аукціон – передає кореспондент



Ідеться про продаж будівлі в селі Любешівська Воля – приміщення фельдшерського пункту площею 53,9 кв.м.



Об'єкт розташований в середині села. Технічний стан будівлі задовільний. Конструктивна характеристика: фундамент – бетонний; стіни та перегородки цегляні, покрівля влаштована з азбестоцементних листів; металопластикові вікна та двері. Експлуатація елементів будівлі в цілому придатна для експлуатації після їх ремонту.



Початкова ціна – 87 855 гривень. Аукціон призначений на 25 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Будівлю, що потребує ремонту, площею 53,9 м² виставили на аукціон.В управлінні капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради огодосили черговий аукціон – передає кореспондент Район.Любешів з посиланням на сайт Zakupivli.pro.Ідеться про продаж будівлі в селі Любешівська Воля – приміщення фельдшерського пункту площею 53,9 кв.м.Об'єкт розташований в середині села. Технічний стан будівлі задовільний. Конструктивна характеристика: фундамент – бетонний; стіни та перегородки цегляні, покрівля влаштована з азбестоцементних листів; металопластикові вікна та двері. Експлуатація елементів будівлі в цілому придатна для експлуатації після їх ремонту.Початкова ціна – 87 855 гривень. Аукціон призначений на 25 листопада.

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