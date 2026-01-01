У селі на Волині на аукціон виставили занедбаний медпункт
Сьогодні, 13:11
Будівлю, що потребує ремонту, площею 53,9 м² виставили на аукціон.
В управлінні капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради огодосили черговий аукціон – передає кореспондент Район.Любешів з посиланням на сайт Zakupivli.pro.
Ідеться про продаж будівлі в селі Любешівська Воля – приміщення фельдшерського пункту площею 53,9 кв.м.
Об'єкт розташований в середині села. Технічний стан будівлі задовільний. Конструктивна характеристика: фундамент – бетонний; стіни та перегородки цегляні, покрівля влаштована з азбестоцементних листів; металопластикові вікна та двері. Експлуатація елементів будівлі в цілому придатна для експлуатації після їх ремонту.
Початкова ціна – 87 855 гривень. Аукціон призначений на 25 листопада.
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В управлінні капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради огодосили черговий аукціон – передає кореспондент Район.Любешів з посиланням на сайт Zakupivli.pro.
Ідеться про продаж будівлі в селі Любешівська Воля – приміщення фельдшерського пункту площею 53,9 кв.м.
Об'єкт розташований в середині села. Технічний стан будівлі задовільний. Конструктивна характеристика: фундамент – бетонний; стіни та перегородки цегляні, покрівля влаштована з азбестоцементних листів; металопластикові вікна та двері. Експлуатація елементів будівлі в цілому придатна для експлуатації після їх ремонту.
Початкова ціна – 87 855 гривень. Аукціон призначений на 25 листопада.
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