У Луцькому бізнес-просторі презентували соціальний проєкт «Місто, де чують кожного: засоби альтернативної комунікації для дітей громади». У його межах 30 дітей, яким складно висловлюватися за допомогою усного мовлення, отримали планшети зі спеціальною програмою альтернативної комунікації.До реалізації проєкту долучився секретар міської ради, спрямувавши свою заробітну плату на посаді за жовтень і листопад на придбання 30 планшетів.«Напередодні Дня захисту дітей презентували соціальний проєкт «Місто, де чують кожного». Свою заробітну плату на посаді секретаря міської ради спрямував на придбання 30 планшетів зі спеціальною програмою альтернативної комунікації. Вони допоможуть дітям, яким складно висловлюватися, повідомляти про свої бажання, потреби та почуття. Програму можна налаштувати індивідуально для кожної дитини. Дякую Ліні Галан за ініціативу та всім, хто долучився до її реалізації. Я щасливий, що можу у такий спосіб допомогти дітям та їхнім родинам», — зазначив Андрій Разумовський.Як розповіла начальниця управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради, для Луцької громади це новий напрям роботи. Раніше для альтернативного спілкування використовували спеціальні картки та інші допоміжні засоби. Тепер діти матимуть персональні планшети з програмою, адаптованою саме для такої комунікації.«Ми хочемо дати кожній дитині можливість висловлюватися, повідомляти про свої потреби та бути почутою. Саме тому назва проєкту — “Місто, де чують кожного”. Це унікальний для Луцька проєкт, який стартує сьогодні. Сподіваюся, він матиме цікаве продовження», — наголосила Ліна Галан.Розробником програми став— практичний психолог Волинського медичного інституту, доктор філософії з психології, волонтер та автор програми альтернативної комунікації. До її створення та впровадження також долучилася команда Волинського медичного інституту.Під час презентації учасникам продемонстрували, як працює програма та які можливості вона відкриває. За допомогою зображень і символів дитина може обирати потрібні повідомлення, а планшет озвучуватиме їх. Це дає змогу висловити прохання, зробити вибір, повідомити про свій стан чи потребу в допомозі.Важлива особливість програми — можливість індивідуального налаштування. Залежно від навичок дитини можна змінювати набір карток, зображення та категорії, поступово доповнюючи програму новими можливостями. Тож планшет буде засобом комунікації, який розвиватиметься разом із дитиною.Проєкт передбачає не лише передачу техніки, а й подальшу допомогу родинам у її використанні. Фахівці супроводжуватимуть процес налаштування програми відповідно до потреб дитини та допомагатимуть батькам опанувати її для щоденного спілкування.Окрім презентації проєкту, для дітей підготували святкову програму з ростовими ведмедиками та виступом ілюзіоніста.