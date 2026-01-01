Міські послуги у смартфоні: у Ковелі запрацював застосунок «СІТІ»





Про запуск платформи повідомили у Ковельській міській раді, передає



Застосунок презентував молодіжній аудиторії міський голова Ігор Чайка. За його словами, мета проєкту — зробити інформацію та послуги доступнішими для мешканців, а комунікацію з владою — зручнішою.



У «СІТІ» зібрали основні відомості про Ковельську громаду, новини, контакти установ і служб. Також користувачам доступні інтерактивні карти, за допомогою яких можна знайти укриття, пункти незламності, туристичні об’єкти та інші корисні місця.



Окремий розділ стосується громадського транспорту: у застосунку можна переглядати графіки руху, маршрути та розташування зупинок.



Крім того, платформа містить інформацію про знижки та спеціальні пропозиції місцевих закладів. Частина з них передбачає переваги для військовослужбовців та інших категорій населення.



Передбачили й комунальні сервіси. Мешканці зможуть переглядати рахунки, контролювати нарахування та передавати показники лічильників.



Ще одна можливість — безпосередня взаємодія з міською владою. Через смартфон можна подавати звернення, повідомляти про проблеми, надсилати пропозиції та брати участь в опитуваннях.



Функціонал застосунку планують розширювати відповідно до потреб громади та технічних можливостей підключення інформаційних систем.



За словами Ігоря Чайки, проєкт реалізували безкоштовно для громади завдяки співпраці з громадською організацією.



Застосунок «СІТІ» можна завантажити на смартфони з операційними системами Android та iOS за посиланням:



Наразі платформа працює в тестовому режимі.

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