Міські послуги у смартфоні: у Ковелі запрацював застосунок «СІТІ»
Сьогодні, 12:14
У Ковелі в тестовому режимі запрацював мобільний застосунок «СІТІ», який об’єднує новини, корисну інформацію, комунальні послуги та інструменти для взаємодії з міською владою.
Про запуск платформи повідомили у Ковельській міській раді, передає Район.Ковель.
Застосунок презентував молодіжній аудиторії міський голова Ігор Чайка. За його словами, мета проєкту — зробити інформацію та послуги доступнішими для мешканців, а комунікацію з владою — зручнішою.
У «СІТІ» зібрали основні відомості про Ковельську громаду, новини, контакти установ і служб. Також користувачам доступні інтерактивні карти, за допомогою яких можна знайти укриття, пункти незламності, туристичні об’єкти та інші корисні місця.
Окремий розділ стосується громадського транспорту: у застосунку можна переглядати графіки руху, маршрути та розташування зупинок.
Крім того, платформа містить інформацію про знижки та спеціальні пропозиції місцевих закладів. Частина з них передбачає переваги для військовослужбовців та інших категорій населення.
Передбачили й комунальні сервіси. Мешканці зможуть переглядати рахунки, контролювати нарахування та передавати показники лічильників.
Ще одна можливість — безпосередня взаємодія з міською владою. Через смартфон можна подавати звернення, повідомляти про проблеми, надсилати пропозиції та брати участь в опитуваннях.
Функціонал застосунку планують розширювати відповідно до потреб громади та технічних можливостей підключення інформаційних систем.
За словами Ігоря Чайки, проєкт реалізували безкоштовно для громади завдяки співпраці з громадською організацією.
Застосунок «СІТІ» можна завантажити на смартфони з операційними системами Android та iOS за посиланням: http://1.myciti.app/?s=2.
Наразі платформа працює в тестовому режимі.
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Про запуск платформи повідомили у Ковельській міській раді, передає Район.Ковель.
Застосунок презентував молодіжній аудиторії міський голова Ігор Чайка. За його словами, мета проєкту — зробити інформацію та послуги доступнішими для мешканців, а комунікацію з владою — зручнішою.
У «СІТІ» зібрали основні відомості про Ковельську громаду, новини, контакти установ і служб. Також користувачам доступні інтерактивні карти, за допомогою яких можна знайти укриття, пункти незламності, туристичні об’єкти та інші корисні місця.
Окремий розділ стосується громадського транспорту: у застосунку можна переглядати графіки руху, маршрути та розташування зупинок.
Крім того, платформа містить інформацію про знижки та спеціальні пропозиції місцевих закладів. Частина з них передбачає переваги для військовослужбовців та інших категорій населення.
Передбачили й комунальні сервіси. Мешканці зможуть переглядати рахунки, контролювати нарахування та передавати показники лічильників.
Ще одна можливість — безпосередня взаємодія з міською владою. Через смартфон можна подавати звернення, повідомляти про проблеми, надсилати пропозиції та брати участь в опитуваннях.
Функціонал застосунку планують розширювати відповідно до потреб громади та технічних можливостей підключення інформаційних систем.
За словами Ігоря Чайки, проєкт реалізували безкоштовно для громади завдяки співпраці з громадською організацією.
Застосунок «СІТІ» можна завантажити на смартфони з операційними системами Android та iOS за посиланням: http://1.myciti.app/?s=2.
Наразі платформа працює в тестовому режимі.
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