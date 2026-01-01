У Луцьку створили мурал присвячений Віктору Іщуку (Сільверу)

Віктора Іщука.



Його створив Юрій Чайка у межах авторської серії «Люди міста». У цьому проєкті він фіксує важливих для Луцька людей на міських стінах. На створення муралу знадобилося близько двох днів, пише



«Це хлопець, якого часто можна було побачити в місті. Він ходив у ковбойському капелюсі. Колоритний дуже був. Я люблю таких людей», — каже художник Юрій Чайка про Сільвера.



Місце для муралу обрали разом з директором КП «Центр розвитку туризму» Дмитром Зіньком. Це вже другий мурал Юрія Чайки у Старому місті. Перший присвятили скульптору Миколі Голованю. Художник планує створити в цьому районі ще щонайменше один стінопис, однак поки не розкриває, хто стане його героєм.



Віктор Іщук народився 27 червня 1981 року на Волині. Дитинство провів у с. Підгайці Луцького району. Навчався у музичній та художній школах.



У 2001 році після лицарського фестивалю в Луцькому замку зацікавився середньовічною культурою та долучився до руху історичної реконструкції. У середовищі реконструкторів мав ім’я лицар Сільвер. Вивчав традиції кельтських народів, зокрема Шотландії та Ірландії, а також досліджував історію старовинних музичних інструментів.



Згодом Сільвер став майстром із виготовлення історичних музичних інструментів. Створював сопілки, колісні ліри, арфи та копії інструментів різних народів світу. Виготовляв точні копії музейних експонатів, які допомагали досліджувати звучання старовинних інструментів. Серед його робіт — копія ліри, на якій грав останній волинський лірник Іван Власюк.



Ще Іщук читав лекції про середньовічну культуру в школах і церквах. Знімався у фільмі «Під мурами твердині» про Луцький замок, де зіграв музиканта, а також створив оригінальний саундтрек до стрічки.



Чоловік помер 3 березня 2026 року від важкої хвороби.

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