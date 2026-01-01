Дощ, мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на Волині на вихідні
Сьогодні, 09:15
На Волині цими вихідними прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура повітря протягом вихідних коливатиметься від 3° морозу до 5° тепла.
Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У суботу, 21 листопада, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вдень місцями прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди утворюватиметься ожеледиця.
Температура повітря протягом доби становитиме +0…+5°.
У неділю, 22 листопада, також буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікують, а вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця. Температура повітря в неділю вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень — від 1° морозу до 4° тепла.
Вітер протягом вихідних буде західним, швидкістю 7–12 м/с. У неділю вдень можливі пориви до 15–20 м/с.
Водіям варто бути уважними на дорогах через можливу ожеледицю та сильні пориви вітру.
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Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
У суботу, 21 листопада, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вдень місцями прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди утворюватиметься ожеледиця.
Температура повітря протягом доби становитиме +0…+5°.
У неділю, 22 листопада, також буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікують, а вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця. Температура повітря в неділю вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень — від 1° морозу до 4° тепла.
Вітер протягом вихідних буде західним, швидкістю 7–12 м/с. У неділю вдень можливі пориви до 15–20 м/с.
Водіям варто бути уважними на дорогах через можливу ожеледицю та сильні пориви вітру.
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