Дощ, мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на Волині на вихідні





Про це журналістам



У суботу, 21 листопада, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вдень місцями прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди утворюватиметься ожеледиця.



Температура повітря протягом доби становитиме +0…+5°.



У неділю, 22 листопада, також буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікують, а вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця. Температура повітря в неділю вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень — від 1° морозу до 4° тепла.



Вітер протягом вихідних буде західним, швидкістю 7–12 м/с. У неділю вдень можливі пориви до 15–20 м/с.



Водіям варто бути уважними на дорогах через можливу ожеледицю та сильні пориви вітру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині цими вихідними прогнозують хмарну погоду з проясненнями, дощ та мокрий сніг. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Температура повітря протягом вихідних коливатиметься від 3° морозу до 5° тепла.Про це журналістам ВСН повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.У суботу, 21 листопада, на Волині очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вдень місцями прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах подекуди утворюватиметься ожеледиця.Температура повітря протягом доби становитиме +0…+5°.У неділю, 22 листопада, також буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не очікують, а вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця. Температура повітря в неділю вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень — від 1° морозу до 4° тепла.Вітер протягом вихідних буде західним, швидкістю 7–12 м/с. У неділю вдень можливі пориви до 15–20 м/с.Водіям варто бути уважними на дорогах через можливу ожеледицю та сильні пориви вітру.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію