Вихід на пенсію 2027 року: скільки стажу потрібно
Сьогодні, 07:15
Згідно із законом саме тривалість страхового стажу визначає вік виходу на пенсію — 60, 63 чи 65 років.
Про це повідомили у ПФУ.
«Відповідно до статті 26 закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною певного віку», — йдеться у повідомленні відомства.
Тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком 2027 року, становитиме:
після досягнення віку 60 років — не менше 34 років
після досягнення віку 63 роки — не менше 24 років
після досягнення віку 65 років — не менше 15 років
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Про це повідомили у ПФУ.
«Відповідно до статті 26 закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною певного віку», — йдеться у повідомленні відомства.
Тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком 2027 року, становитиме:
після досягнення віку 60 років — не менше 34 років
після досягнення віку 63 роки — не менше 24 років
після досягнення віку 65 років — не менше 15 років
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