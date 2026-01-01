Згідно із законом саме тривалість страхового стажу визначає вік виходу на пенсію — 60, 63 чи 65 років.Про це повідомили у ПФУ.«Відповідно до статті 26 закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення людиною певного віку», — йдеться у повідомленні відомства.Тривалість страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком 2027 року, становитиме:після досягнення віку 60 років — не менше 34 роківпісля досягнення віку 63 роки — не менше 24 роківпісля досягнення віку 65 років — не менше 15 років