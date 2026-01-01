Скандальне будівництво УПЦ МП у Мокреці: поліція розпочала кримінальне розслідування





Міністерство внутрішніх справ у відповіді на депутатське звернення Ігоря Гузя повідомило: поліція розпочала окреме кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки. Водночас відповіді на питання, чи зупинили скандальне будівництво, у листі немає. Як відомо



Про відкриття кримінального провадження йдеться у відповіді МВС від 18-го листопада 2026 року на звернення народного депутата щодо можливого неправомірного будівництва культової споруди прихильниками упц московського патріархату в Мокреці.



За інформацією міністерства, 12-го листопада Ковельське районне управління поліції розпочало досудове розслідування за відомостями, викладеними у зверненні Гузя.



«Розпочато досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за фактом самовільного зайняття зазначеної земельної ділянки», – повідомили в МВС.



Того ж дня поліція поінформувала депутата про початок розслідування та надала витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань.



У міністерстві зазначають, що слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює прокурор Ковельської окружної прокуратури, а стан розслідування перебуває на контролі керівництва обласної поліції.



Більше подробиць МВС не надало, пославшись на статтю 387 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за розголошення даних досудового розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Історія зі зведенням храму УПЦ МП під виглядом житлового будинку в селі Мокрець Турійської громади отримала продовження.Міністерство внутрішніх справ у відповіді на депутатське зверненняповідомило: поліція розпочала окреме кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки. Водночас відповіді на питання, чи зупинили скандальне будівництво, у листі немає. Як відомо БУГу – аж ніяк.Про відкриття кримінального провадження йдеться у відповіді МВС від 18-го листопада 2026 року на звернення народного депутата щодо можливого неправомірного будівництва культової споруди прихильниками упц московського патріархату в Мокреці.За інформацією міністерства, 12-го листопада Ковельське районне управління поліції розпочало досудове розслідування за відомостями, викладеними у зверненні Гузя.«Розпочато досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за фактом самовільного зайняття зазначеної земельної ділянки», – повідомили в МВС.Того ж дня поліція поінформувала депутата про початок розслідування та надала витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань.У міністерстві зазначають, що слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює прокурор Ковельської окружної прокуратури, а стан розслідування перебуває на контролі керівництва обласної поліції.Більше подробиць МВС не надало, пославшись на статтю 387 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за розголошення даних досудового розслідування.

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