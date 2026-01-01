Коли День святого Миколая 2026 року: дата за новим календарем і традиції свята





Коли святкують День святого Миколая 2026 року



2026 року День святого Миколая за новим церковним календарем святкуватимуть у неділю, 6 грудня. Напередодні, увечері 5 грудня, у багатьох родинах готуватимуть подарунки, які діти традиційно знаходять уранці під подушкою або біля ліжка.



Раніше в Україні це свято за юліанським календарем припадало на 19 грудня. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар від 1 вересня 2023 року нерухомі церковні свята почали відзначати за оновленими датами.



Водночас 19 грудня залишається датою вшанування святого Миколая для тих громад і вірян, які дотримуються старого календарного стилю.



Отже, якщо ви плануєте святкувати за новим календарем, позначте в календарі 6 грудня 2026 року. Цього дня можна привітати дітей, зібратися всією родиною або долучитися до благодійної ініціативи.



Хто такий святий Миколай і чому його шанують



Святий Миколай, якого також називають Миколаєм Чудотворцем, — християнський святий, єпископ Мир Лікійських, що жив у IV столітті на території сучасної Туреччини.



З його ім’ям пов’язують численні перекази про милосердя, щедрість і допомогу людям, які опинилися в скрутних обставинах. За церковним переданням, Миколай підтримував нужденних і намагався робити добрі справи непомітно для інших.



Саме з цими історіями пов’язують традицію таємно дарувати подарунки. Згодом образ святого став особливо близьким дітям, адже його свято асоціюється з турботою, приємними сюрпризами та очікуванням дива.



В Україні святого Миколая шанують протягом багатьох століть. Його вважають покровителем дітей, мандрівників і тих, хто потребує захисту. Сьогодні свято залишається нагодою нагадати малечі про щедрість, співчуття та відповідальність за власні вчинки.



Які традиції на святого Миколая збереглися в Україні



Найвідоміший звичай — залишати дітям подарунки в ніч із 5 на 6 грудня. Малеча прокидається вранці й шукає сюрпризи під подушкою, біля ліжка або в заздалегідь підготовленому святковому чобітку.



У різних родинах традиції можуть відрізнятися, проте є кілька звичаїв, які залишаються популярними:



Подарунки для дітей. Найчастіше батьки готують солодощі, книжки, настільні ігри, іграшки або речі, про які дитина давно мріяла. Подарунок не обов’язково має бути дорогим: значно важливіше, щоб він відповідав віку та інтересам дитини.



Листи святому Миколаю. Напередодні свята діти пишуть про свої бажання, розповідають про добрі вчинки та діляться мріями. Для батьків це можливість дізнатися, чого насправді хоче малеча, а також поговорити з нею про вдячність і турботу про інших.



Добрі справи та благодійність. День святого Миколая традиційно пов’язують із допомогою тим, хто її потребує. Родини можуть підготувати подарунки для дітей із вразливих категорій, підтримати благодійні збори або допомогти самотнім людям.



Святкові заходи. У школах, дитячих садках, бібліотеках і культурних просторах організовують вистави, творчі заняття та зустрічі зі святим Миколаєм. Такі події допомагають створити святкову атмосферу й залучити дітей до українських звичаїв.



Що подарувати дитині на святого Миколая



Вибір подарунка залежить від віку, захоплень і потреб дитини. Не обов’язково купувати багато речей: іноді невеликий сюрприз, підібраний з урахуванням інтересів малечі, приносить більше радості.



Серед популярних варіантів:



Для дошкільнят: конструктори, розмальовки, набори для творчості, м’які іграшки.



Для молодших школярів: книжки, настільні ігри, пазли, набори для експериментів або рукоділля.



Для підлітків: аксесуари для хобі, навушники, товари для малювання, спорту чи музики.



Для дітей, які люблять читати: книжки відповідно до віку та інтересів.



Для всієї родини: квитки на виставу, спільний майстер-клас або інша активність, яку можна відвідати разом.



Ще один варіант — додати до подарунка листівку з теплими словами або невелике завдання, пов’язане з доброю справою. Наприклад, разом обрати іграшки чи книжки для благодійності. Так дитина зможе відчути себе учасником свята, а не лише отримувачем подарунків.



Як відсвяткувати День святого Миколая всією родиною



Щоб зробити 6 грудня особливим, не обов’язково влаштовувати велике святкування. Достатньо обрати кілька занять, які сподобаються всім членам родини.



Можна почати день зі спільного сніданку, підготувати невеликі сюрпризи одне для одного або прочитати дітям історію про святого Миколая. Якщо дозволяє погода, варто запланувати прогулянку чи відвідати святковий захід у своєму місті.



Ще одна ідея — започаткувати родинну традицію добрих справ. Наприклад, напередодні свята разом обрати благодійну ініціативу, підготувати пакунок для тих, хто потребує підтримки, або допомогти знайомим, які опинилися у складній ситуації.



Такі заняття допомагають пояснити дітям зміст свята. День святого Миколая стає нагодою говорити про щедрість, повагу до інших і готовність допомогти, коли це потрібно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коли День святого Миколая 2026 року, чому дата змінилася після переходу на новий церковний календар і які традиції збереглися в Україні — читайте в матеріалі, пише ТСН 2026 року День святого Миколая за новим церковним календарем святкуватимуть у неділю, 6 грудня. Напередодні, увечері 5 грудня, у багатьох родинах готуватимуть подарунки, які діти традиційно знаходять уранці під подушкою або біля ліжка.Раніше в Україні це свято за юліанським календарем припадало на 19 грудня. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар від 1 вересня 2023 року нерухомі церковні свята почали відзначати за оновленими датами.Водночас 19 грудня залишається датою вшанування святого Миколая для тих громад і вірян, які дотримуються старого календарного стилю.Отже, якщо ви плануєте святкувати за новим календарем, позначте в календарі 6 грудня 2026 року. Цього дня можна привітати дітей, зібратися всією родиною або долучитися до благодійної ініціативи.Святий Миколай, якого також називають Миколаєм Чудотворцем, — християнський святий, єпископ Мир Лікійських, що жив у IV столітті на території сучасної Туреччини.З його ім’ям пов’язують численні перекази про милосердя, щедрість і допомогу людям, які опинилися в скрутних обставинах. За церковним переданням, Миколай підтримував нужденних і намагався робити добрі справи непомітно для інших.Саме з цими історіями пов’язують традицію таємно дарувати подарунки. Згодом образ святого став особливо близьким дітям, адже його свято асоціюється з турботою, приємними сюрпризами та очікуванням дива.В Україні святого Миколая шанують протягом багатьох століть. Його вважають покровителем дітей, мандрівників і тих, хто потребує захисту. Сьогодні свято залишається нагодою нагадати малечі про щедрість, співчуття та відповідальність за власні вчинки.Найвідоміший звичай — залишати дітям подарунки в ніч із 5 на 6 грудня. Малеча прокидається вранці й шукає сюрпризи під подушкою, біля ліжка або в заздалегідь підготовленому святковому чобітку.У різних родинах традиції можуть відрізнятися, проте є кілька звичаїв, які залишаються популярними:Подарунки для дітей. Найчастіше батьки готують солодощі, книжки, настільні ігри, іграшки або речі, про які дитина давно мріяла. Подарунок не обов’язково має бути дорогим: значно важливіше, щоб він відповідав віку та інтересам дитини.Листи святому Миколаю. Напередодні свята діти пишуть про свої бажання, розповідають про добрі вчинки та діляться мріями. Для батьків це можливість дізнатися, чого насправді хоче малеча, а також поговорити з нею про вдячність і турботу про інших.Добрі справи та благодійність. День святого Миколая традиційно пов’язують із допомогою тим, хто її потребує. Родини можуть підготувати подарунки для дітей із вразливих категорій, підтримати благодійні збори або допомогти самотнім людям.Святкові заходи. У школах, дитячих садках, бібліотеках і культурних просторах організовують вистави, творчі заняття та зустрічі зі святим Миколаєм. Такі події допомагають створити святкову атмосферу й залучити дітей до українських звичаїв.Вибір подарунка залежить від віку, захоплень і потреб дитини. Не обов’язково купувати багато речей: іноді невеликий сюрприз, підібраний з урахуванням інтересів малечі, приносить більше радості.Серед популярних варіантів:Для дошкільнят: конструктори, розмальовки, набори для творчості, м’які іграшки.Для молодших школярів: книжки, настільні ігри, пазли, набори для експериментів або рукоділля.Для підлітків: аксесуари для хобі, навушники, товари для малювання, спорту чи музики.Для дітей, які люблять читати: книжки відповідно до віку та інтересів.Для всієї родини: квитки на виставу, спільний майстер-клас або інша активність, яку можна відвідати разом.Ще один варіант — додати до подарунка листівку з теплими словами або невелике завдання, пов’язане з доброю справою. Наприклад, разом обрати іграшки чи книжки для благодійності. Так дитина зможе відчути себе учасником свята, а не лише отримувачем подарунків.Щоб зробити 6 грудня особливим, не обов’язково влаштовувати велике святкування. Достатньо обрати кілька занять, які сподобаються всім членам родини.Можна почати день зі спільного сніданку, підготувати невеликі сюрпризи одне для одного або прочитати дітям історію про святого Миколая. Якщо дозволяє погода, варто запланувати прогулянку чи відвідати святковий захід у своєму місті.Ще одна ідея — започаткувати родинну традицію добрих справ. Наприклад, напередодні свята разом обрати благодійну ініціативу, підготувати пакунок для тих, хто потребує підтримки, або допомогти знайомим, які опинилися у складній ситуації.Такі заняття допомагають пояснити дітям зміст свята. День святого Миколая стає нагодою говорити про щедрість, повагу до інших і готовність допомогти, коли це потрібно.

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