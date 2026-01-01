Скандал на Волині: приватне підприємство перед зимою залишило коледж без тепла





Коледж без тепла залишився через суперечку адміністрації та постачальника тепла – ТОВ «Бренвель». За словами директора Оваднівського відділення Регіонального професійного коледжу у Володимирській громаді Юрія Мозоля, компанія вимагає плату за оренду теплострас, однак не погоджується укладати відповідні договори.



«Раніше коледж опалювався власними газовими котлами, однак згодом перейшов на послуги «Бренвелю». Та нюанси не лише в цьому договорі, ціни завищені і взимку через відключення електроенергії заклад залишався без тепла, а компанія не виконувала всіх договірних домовленостей», – пояснив Юрій Мозоль.



За коментарем журналісти звертались і у компанію «Бренвель», але там сказали надіслати запит щодо коментаря. Журналісти БУГу відповідний відправили, та відповідь на нього так і не надійшла.



Кримінальні провадження щодо теплопостачання коледжу



Водночас співпраця Регіонального професійного коледжу з ТОВ «Бренвель» стала предметом двох кримінальних проваджень.



За інформацією Волинської обласної прокуратури, у 2022–2023 роках між навчальним закладом та підприємством уклали договори на постачання теплової енергії. За версією слідства, у них заклали умови із завищеною вартістю тепла, а також передбачили безпідставну оплату його транспортування.



Унаслідок цього коледж, за даними прокуратури, переплатив майже 1,9 мільйона гривень. У справі обвинувачують директора закладу Юрія Мозоля та керівника приватного підприємства Сергія Андросюка. Їхні дії кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.



Ще одне кримінальне провадження стосується договорів, укладених між коледжем та ТОВ «Бренвель» у 2023–2025 роках. За даними прокуратури, підприємство постачало теплову енергію за завищеними тарифами. Зокрема, не застосовувало тариф для населення та безпідставно нараховувало плату за транспортування тепла.



Загальна сума трьох договорів становила 4,9 мільйона гривень, а ймовірна переплата – майже мільйон гривень. Керівнику підприємства повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах в умовах воєнного стану.



За словами заступника Володимирського міського голови Ярослава Матвійчука, загалом 7 навчальних закладів в області мають проблему із постачальником ТОВ «Бренвель», але тільки Оваднівське відділення без опалення.



Коли студенти повернуться до очного навчання



За словами Юрія Мозоля, студентів перевели на дистанційне навчання приблизно тиждень тому, коли в приміщеннях стало холодно. Він запевняє, що освітній процес організували через навчальні платформи, а студенти мають досвід такого формату навчання.



Адміністративні працівники продовжують приходити до закладу. Для обігріву приміщень вони користуються електричними приладами.



Точної дати відновлення очного навчання директор не назвав. Це залежатиме від виготовлення проєктної документації газовою службою та постачання двох котлів.



«Власна котельня дозволить коледжу самостійно регулювати температуру в приміщеннях та контролювати витрати на опалення. Газ у нас підведений, можемо запускати власну котельню. Все залежить від того, як швидко газова служба зробить проєкт і коли надійдуть котли», – розповів Мозоль.



Але Ярослав Матвійчук каже, що треба ще на цей сезон домовлятись із «Бренвелем», бо навряд вдасться провести тендери швидше, ніж через три місяці.



Точної дати відновлення очного навчання не назвав жоден посадовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оваднівське відділення Регіонального професійного коледжу у Володимирській громаді є найбільшим закладом профтехосвіти громади. У ньому навчається 180 студентів і працює 60 викладачів. Як тільки стовпчики термометрів опустилися, студенти сиділи в аудиторіях у верхньому одязі, а нещодавно перейшли на онлайн-навчання. Причина – відсутність опалення у закладі, пише «БУГ» Коледж без тепла залишився через суперечку адміністрації та постачальника тепла – ТОВ «Бренвель». За словами директора Оваднівського відділення Регіонального професійного коледжу у Володимирській громаді, компанія вимагає плату за оренду теплострас, однак не погоджується укладати відповідні договори.«Раніше коледж опалювався власними газовими котлами, однак згодом перейшов на послуги «Бренвелю». Та нюанси не лише в цьому договорі, ціни завищені і взимку через відключення електроенергії заклад залишався без тепла, а компанія не виконувала всіх договірних домовленостей», – пояснив Юрій Мозоль.За коментарем журналісти звертались і у компанію «Бренвель», але там сказали надіслати запит щодо коментаря. Журналісти БУГу відповідний відправили, та відповідь на нього так і не надійшла.Водночас співпраця Регіонального професійного коледжу з ТОВ «Бренвель» стала предметом двох кримінальних проваджень.За інформацією Волинської обласної прокуратури, у 2022–2023 роках між навчальним закладом та підприємством уклали договори на постачання теплової енергії. За версією слідства, у них заклали умови із завищеною вартістю тепла, а також передбачили безпідставну оплату його транспортування.Унаслідок цього коледж, за даними прокуратури, переплатив майже 1,9 мільйона гривень. У справі обвинувачують директора закладу Юрія Мозоля та керівника приватного підприємства. Їхні дії кваліфікували за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.Ще одне кримінальне провадження стосується договорів, укладених між коледжем та ТОВ «Бренвель» у 2023–2025 роках. За даними прокуратури, підприємство постачало теплову енергію за завищеними тарифами. Зокрема, не застосовувало тариф для населення та безпідставно нараховувало плату за транспортування тепла.Загальна сума трьох договорів становила 4,9 мільйона гривень, а ймовірна переплата – майже мільйон гривень. Керівнику підприємства повідомили про підозру в заволодінні бюджетними коштами у великих розмірах в умовах воєнного стану.За словами заступника Володимирського міського голови, загалом 7 навчальних закладів в області мають проблему із постачальником ТОВ «Бренвель», але тільки Оваднівське відділення без опалення.За словами Юрія Мозоля, студентів перевели на дистанційне навчання приблизно тиждень тому, коли в приміщеннях стало холодно. Він запевняє, що освітній процес організували через навчальні платформи, а студенти мають досвід такого формату навчання.Адміністративні працівники продовжують приходити до закладу. Для обігріву приміщень вони користуються електричними приладами.Точної дати відновлення очного навчання директор не назвав. Це залежатиме від виготовлення проєктної документації газовою службою та постачання двох котлів.«Власна котельня дозволить коледжу самостійно регулювати температуру в приміщеннях та контролювати витрати на опалення. Газ у нас підведений, можемо запускати власну котельню. Все залежить від того, як швидко газова служба зробить проєкт і коли надійдуть котли», – розповів Мозоль.Але Ярослав Матвійчук каже, що треба ще на цей сезон домовлятись із «Бренвелем», бо навряд вдасться провести тендери швидше, ніж через три місяці.Точної дати відновлення очного навчання не назвав жоден посадовець.

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