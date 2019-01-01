Розваги на будь-який вік: як корисно та весело можна провести час у луцькому ЖК «Caramel Residence»*

Школа №11 знаходиться через дорогу від «Caramel Residence»

Поряд із житловим комплексом і дитсадок №37

Дехто може сказати, яке ж це ідеальне місце розташування, якщо житло знаходиться не в центрі. Однак ці слова легко спростувати. ЖК «Caramel Residence» виграшно виглядає на фоні інших, адже тут немає звичного для центру міста шуму і «навали» людей, комплекс знаходиться фактично у парковій зоні, що дарує відчуття, ніби ви знаходитеся в заміському котеджі, а від «карамельних» будинків можна з легкістю дістатися до будь-якої точки Луцька як на власній автівці, так і за допомогою громадського транспорту – зупинки тут знаходяться за десяток кроків.Батькам також не варто хвилюватися про спізнення на роботу чи про те, де прилаштувати дитину у вихідний. Поряд із ЖК «Caramel Residence» знаходяться декілька шкіл, серед яких – №11, №25, №21, а також кілька дитсадків, зокрема, №1, №37, №11.У пішій доступності – медичні заклади, магазини та супермаркети, ринки, банківські установи, заклади харчування, пошта, спортзали, храм.Цікаво, що поряд із житловим комплексом є пост спостереження за станом забруднення повітря. До слова, рівень небажаних речовин тут завжди у нормі.«Під боком» два гіганти розваг – «Адреналін Сіті» та «ПортCity». Тож і отримати знання, і весело та з користю провести час ваше чадо точно матиме де.Окрім усіх зручностей, які пропонує місто, у ЖК «Caramel Residence» щасливі власники осель та їхні діти зможуть отримати чи не весь спектр послуг у багатоповерховому смарт-центрі, що знаходитиметься на території комплексу. Тут можна буде зробити модну стрижку у салоні краси, поласувати чимось смачненьким у кафе чи придбати все необхідне для приготування вишуканих страв удома, «зігнати» зайві грами у тренажерній залі, поганяти м’яч на футбольному міні-полі, зробити пасочки на дитячому майданчику, покататися на гойдалках, цікаво провести час у школі розвитку чи обрати своє хобі на різноманітних гуртках.Якщо ж ви втомитеся від усіх атракцій і просто захочете почитати книгу разом зі своїм малюком десь у тиші, зможете зробити це в затишній відпочинковій зоні на території «карамельного» житлового комплексу.І це ще далеко не все! За межами ЖК «Caramel Residence» знаходиться розлога паркова зона на 8 гектарів, де можна влаштувати пікнік з рідними та друзями, погуляти з домашнім улюбленцем чи витягнути їх покататися на велосипедах. Будівельна компанія «ЛДБК» у 2017 році облаштувала в парку дитяче містечко «Карамелька», котре давно полюбили маленькі і юні лучани. Адже у «Карамельці» усі майданчики розділені за віком: 0-3 роки, 4-7 років, 8-13 років. Тому діти зможуть не лише активно провести час і набігатися досхочу, а й знайти собі друга.Про те, що «карамельний» майданчик дійсно затишна та цікава дітям оаза посеред міста, свідчать схвальні відгуки мешканців.Лучанка, котра прийшла на прогулянку у «Карамельку» з 4-місячним малюком каже, що їй до вподоби дитяче містечко і вона радо чи не щодня прогулюється тут з дитиною.«Тут прекрасне місце посеред парку. Чесно кажучи, то в цьому районі більше немає такого хорошого майданчика. Ми ще маленькі, тому поки атракціони не використовуємо, проте нам зручно прогулюватися», - поділилася жінка. За її словами, коли ж малюк підросте, обов’язково водитиме його побавитися в «Карамельці».Ще одна мешканка Луцьказадоволено розповідає, що її 7-річному сину Артему майданчик теж припав до душі:«Він щодня проситься на гойдалки, дуже любить це заняття. Ще тут є такі гойдалки на пружинках цікаві. Та й я, як мама, теж задоволена. У «Карамельці» тихо, спокійно, чисте повітря, усе новеньке. Бо в довколишніх дворах якщо і є майданчики, то вони вже розвалені, іржаві, там не дуже безпечно для дитини».На території житлового комплексу «Caramel Residence» кожен почуватиме себе в безпеці, а батькам не доведеться постійно смикатися, виглядаючи через вікно своє чадо. Довкола «карамельних» багатоповерхівок – закрита територія з парканом. Уздовж усього периметру житлового комплексу передбачили систему відеоспостереження, що виходитиме й за межі двору, контролюватимуть і в'їзд автомобілів на територію, тому жоден «чужий» так просто у ЖК «Caramel Residence» не потрапить.Окрім того, додаткова гарантія безпеки – броньовані двері Milano із протизламними зрізами, а також домофони на вході у кожен під’їзд. Будівельна компанія «ЛДБК» подбала про все, аби ви та ваші діти почували себе впевнено не лише в квартирі, а й у дворі та навіть за його межами.