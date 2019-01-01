Розваги на будь-який вік: як корисно та весело можна провести час у луцькому ЖК «Caramel Residence»*
Сьогодні, 09:32
Шалений темп життя, неочікувані загрози, розвиток дитини, організація дозвілля – усе це спонукає батьків ретельно обирати новеньке житло з огляду на запропоновані зручності, безпеку та атракції. Утім, у Луцьку є місце, де передбачили втілення чи не усіх побажань родин з їхніми чадами – ЖК комфорт-класу «Caramel Residence», котрий зводить знана в місті та за його межами будівельна компанія «ЛДБК».
Цей житловий комплекс не тільки ви, а й ваша дитина точно вподобає з першого погляду, адже архітектори на противагу міській сірості зробили «Caramel Residence» яскравим острівцем та зеленою оазою посеред Луцька. До слова, у будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися ще влітку 2018 року. На сьогодні ж будівельники невпинно працюють над зведенням помешкань у трьох інших «карамельних» багатоповерхівках. На території житлового комплексу, без перебільшення, є все, що потрібно для комфортного проживання.
Ідеальне розташування
Дехто може сказати, яке ж це ідеальне місце розташування, якщо житло знаходиться не в центрі. Однак ці слова легко спростувати. ЖК «Caramel Residence» виграшно виглядає на фоні інших, адже тут немає звичного для центру міста шуму і «навали» людей, комплекс знаходиться фактично у парковій зоні, що дарує відчуття, ніби ви знаходитеся в заміському котеджі, а від «карамельних» будинків можна з легкістю дістатися до будь-якої точки Луцька як на власній автівці, так і за допомогою громадського транспорту – зупинки тут знаходяться за десяток кроків.
Батькам також не варто хвилюватися про спізнення на роботу чи про те, де прилаштувати дитину у вихідний. Поряд із ЖК «Caramel Residence» знаходяться декілька шкіл, серед яких – №11, №25, №21, а також кілька дитсадків, зокрема, №1, №37, №11.
У пішій доступності – медичні заклади, магазини та супермаркети, ринки, банківські установи, заклади харчування, пошта, спортзали, храм.
Цікаво, що поряд із житловим комплексом є пост спостереження за станом забруднення повітря. До слова, рівень небажаних речовин тут завжди у нормі.
«Під боком» два гіганти розваг – «Адреналін Сіті» та «ПортCity». Тож і отримати знання, і весело та з користю провести час ваше чадо точно матиме де.
«Карамельний» мікрорайон у місті
Окрім усіх зручностей, які пропонує місто, у ЖК «Caramel Residence» щасливі власники осель та їхні діти зможуть отримати чи не весь спектр послуг у багатоповерховому смарт-центрі, що знаходитиметься на території комплексу. Тут можна буде зробити модну стрижку у салоні краси, поласувати чимось смачненьким у кафе чи придбати все необхідне для приготування вишуканих страв удома, «зігнати» зайві грами у тренажерній залі, поганяти м’яч на футбольному міні-полі, зробити пасочки на дитячому майданчику, покататися на гойдалках, цікаво провести час у школі розвитку чи обрати своє хобі на різноманітних гуртках.
Якщо ж ви втомитеся від усіх атракцій і просто захочете почитати книгу разом зі своїм малюком десь у тиші, зможете зробити це в затишній відпочинковій зоні на території «карамельного» житлового комплексу.
І це ще далеко не все! За межами ЖК «Caramel Residence» знаходиться розлога паркова зона на 8 гектарів, де можна влаштувати пікнік з рідними та друзями, погуляти з домашнім улюбленцем чи витягнути їх покататися на велосипедах. Будівельна компанія «ЛДБК» у 2017 році облаштувала в парку дитяче містечко «Карамелька», котре давно полюбили маленькі і юні лучани. Адже у «Карамельці» усі майданчики розділені за віком: 0-3 роки, 4-7 років, 8-13 років. Тому діти зможуть не лише активно провести час і набігатися досхочу, а й знайти собі друга.
У захваті і батьки, і діти
Про те, що «карамельний» майданчик дійсно затишна та цікава дітям оаза посеред міста, свідчать схвальні відгуки мешканців.
Лучанка Руслана, котра прийшла на прогулянку у «Карамельку» з 4-місячним малюком каже, що їй до вподоби дитяче містечко і вона радо чи не щодня прогулюється тут з дитиною.
«Тут прекрасне місце посеред парку. Чесно кажучи, то в цьому районі більше немає такого хорошого майданчика. Ми ще маленькі, тому поки атракціони не використовуємо, проте нам зручно прогулюватися», - поділилася жінка. За її словами, коли ж малюк підросте, обов’язково водитиме його побавитися в «Карамельці».
Ще одна мешканка Луцька Людмила задоволено розповідає, що її 7-річному сину Артему майданчик теж припав до душі:
«Він щодня проситься на гойдалки, дуже любить це заняття. Ще тут є такі гойдалки на пружинках цікаві. Та й я, як мама, теж задоволена. У «Карамельці» тихо, спокійно, чисте повітря, усе новеньке. Бо в довколишніх дворах якщо і є майданчики, то вони вже розвалені, іржаві, там не дуже безпечно для дитини».
Безпека – понад усе
На території житлового комплексу «Caramel Residence» кожен почуватиме себе в безпеці, а батькам не доведеться постійно смикатися, виглядаючи через вікно своє чадо. Довкола «карамельних» багатоповерхівок – закрита територія з парканом. Уздовж усього периметру житлового комплексу передбачили систему відеоспостереження, що виходитиме й за межі двору, контролюватимуть і в'їзд автомобілів на територію, тому жоден «чужий» так просто у ЖК «Caramel Residence» не потрапить.
Окрім того, додаткова гарантія безпеки – броньовані двері Milano із протизламними зрізами, а також домофони на вході у кожен під’їзд. Будівельна компанія «ЛДБК» подбала про все, аби ви та ваші діти почували себе впевнено не лише в квартирі, а й у дворі та навіть за його межами.
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
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Цей житловий комплекс не тільки ви, а й ваша дитина точно вподобає з першого погляду, адже архітектори на противагу міській сірості зробили «Caramel Residence» яскравим острівцем та зеленою оазою посеред Луцька. До слова, у будинок першої черги, що на Конякіна, 3А, власники квартир вселилися ще влітку 2018 року. На сьогодні ж будівельники невпинно працюють над зведенням помешкань у трьох інших «карамельних» багатоповерхівках. На території житлового комплексу, без перебільшення, є все, що потрібно для комфортного проживання.
Ідеальне розташування
Дехто може сказати, яке ж це ідеальне місце розташування, якщо житло знаходиться не в центрі. Однак ці слова легко спростувати. ЖК «Caramel Residence» виграшно виглядає на фоні інших, адже тут немає звичного для центру міста шуму і «навали» людей, комплекс знаходиться фактично у парковій зоні, що дарує відчуття, ніби ви знаходитеся в заміському котеджі, а від «карамельних» будинків можна з легкістю дістатися до будь-якої точки Луцька як на власній автівці, так і за допомогою громадського транспорту – зупинки тут знаходяться за десяток кроків.
Батькам також не варто хвилюватися про спізнення на роботу чи про те, де прилаштувати дитину у вихідний. Поряд із ЖК «Caramel Residence» знаходяться декілька шкіл, серед яких – №11, №25, №21, а також кілька дитсадків, зокрема, №1, №37, №11.
У пішій доступності – медичні заклади, магазини та супермаркети, ринки, банківські установи, заклади харчування, пошта, спортзали, храм.
Цікаво, що поряд із житловим комплексом є пост спостереження за станом забруднення повітря. До слова, рівень небажаних речовин тут завжди у нормі.
«Під боком» два гіганти розваг – «Адреналін Сіті» та «ПортCity». Тож і отримати знання, і весело та з користю провести час ваше чадо точно матиме де.
«Карамельний» мікрорайон у місті
Окрім усіх зручностей, які пропонує місто, у ЖК «Caramel Residence» щасливі власники осель та їхні діти зможуть отримати чи не весь спектр послуг у багатоповерховому смарт-центрі, що знаходитиметься на території комплексу. Тут можна буде зробити модну стрижку у салоні краси, поласувати чимось смачненьким у кафе чи придбати все необхідне для приготування вишуканих страв удома, «зігнати» зайві грами у тренажерній залі, поганяти м’яч на футбольному міні-полі, зробити пасочки на дитячому майданчику, покататися на гойдалках, цікаво провести час у школі розвитку чи обрати своє хобі на різноманітних гуртках.
Якщо ж ви втомитеся від усіх атракцій і просто захочете почитати книгу разом зі своїм малюком десь у тиші, зможете зробити це в затишній відпочинковій зоні на території «карамельного» житлового комплексу.
І це ще далеко не все! За межами ЖК «Caramel Residence» знаходиться розлога паркова зона на 8 гектарів, де можна влаштувати пікнік з рідними та друзями, погуляти з домашнім улюбленцем чи витягнути їх покататися на велосипедах. Будівельна компанія «ЛДБК» у 2017 році облаштувала в парку дитяче містечко «Карамелька», котре давно полюбили маленькі і юні лучани. Адже у «Карамельці» усі майданчики розділені за віком: 0-3 роки, 4-7 років, 8-13 років. Тому діти зможуть не лише активно провести час і набігатися досхочу, а й знайти собі друга.
У захваті і батьки, і діти
Про те, що «карамельний» майданчик дійсно затишна та цікава дітям оаза посеред міста, свідчать схвальні відгуки мешканців.
Лучанка Руслана, котра прийшла на прогулянку у «Карамельку» з 4-місячним малюком каже, що їй до вподоби дитяче містечко і вона радо чи не щодня прогулюється тут з дитиною.
«Тут прекрасне місце посеред парку. Чесно кажучи, то в цьому районі більше немає такого хорошого майданчика. Ми ще маленькі, тому поки атракціони не використовуємо, проте нам зручно прогулюватися», - поділилася жінка. За її словами, коли ж малюк підросте, обов’язково водитиме його побавитися в «Карамельці».
Ще одна мешканка Луцька Людмила задоволено розповідає, що її 7-річному сину Артему майданчик теж припав до душі:
«Він щодня проситься на гойдалки, дуже любить це заняття. Ще тут є такі гойдалки на пружинках цікаві. Та й я, як мама, теж задоволена. У «Карамельці» тихо, спокійно, чисте повітря, усе новеньке. Бо в довколишніх дворах якщо і є майданчики, то вони вже розвалені, іржаві, там не дуже безпечно для дитини».
Безпека – понад усе
На території житлового комплексу «Caramel Residence» кожен почуватиме себе в безпеці, а батькам не доведеться постійно смикатися, виглядаючи через вікно своє чадо. Довкола «карамельних» багатоповерхівок – закрита територія з парканом. Уздовж усього периметру житлового комплексу передбачили систему відеоспостереження, що виходитиме й за межі двору, контролюватимуть і в'їзд автомобілів на територію, тому жоден «чужий» так просто у ЖК «Caramel Residence» не потрапить.
Окрім того, додаткова гарантія безпеки – броньовані двері Milano із протизламними зрізами, а також домофони на вході у кожен під’їзд. Будівельна компанія «ЛДБК» подбала про все, аби ви та ваші діти почували себе впевнено не лише в квартирі, а й у дворі та навіть за його межами.
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
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