Харчуймося натуральним: «АТБ» розширює асортимент корисної здорової продукції*

Мережауже понад чверть сторіччя відома мільйонам українців, у тому числі й на Волині. Вона пропонує покупцям гарантовано якісні товари за доступними цінами. Тепер компанія планує значно розширити асортимент натуральної продукції власного виробництва.Вирішили зосередитися на виготовленні інноваційних здорових продуктів без додавання пальмової олії, консервантів, барвників та інших шкідливих добавок.Це товари для здорового харчування, про важливість яких останнім часом так багато говорять і які все частіше вибирають європейські споживачі. Завдяки «АТБ» можливість наповнити холодильник безпечними натуральними продуктами тепер є і у жителів Луцька.Зараз компанія активно розвиває добре знайому клієнтам власну торгову марку «Спецзамовлення «АТБ». В її асортименті представлені натуральні молочні продукти вищого ґатунку, ковбасні вироби, виготовлені з м’яса за Держстандартом, улюблене з дитинства натуральне згущене молоко. Воно не просто солоденьке, а дійсно смачне та корисне.Наразі «АТБ» володіє чотирма власними торговими марками, що належать до різних цінових категорій. Преміальний сегмент представлений ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – «Спецзамовлення “АТБ”», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш економну продукцію пропонує ТМ «Розумний вибір». Кожен лучанин знайде у таких маркетах якісні здорові продукти на власний смак за цінами, які потішать.«Дискаунтери мережі раді запропонувати власний імпорт. Його маркують брендом «De Luxe Foods & Goods Selected», який був створений компанією «АТБ» з метою познайомити споживачів з кухнями різних народів світу. З-за кордону завозять ті продукти, які неможливо виростити або виготовити в Україні. Наприклад, екзотичні овочі та фрукти, деякі види грибів, каву, оливкову олію, а також товари, характерні для певного регіону – італійську пасту, бельгійський шоколад, шрі-ланкійський чай, тайський рис, іспанські оливки і багато іншого», – розповіла заступник генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет»Свого принципу – працювати безпосередньо з виробниками – компанія дотримується і щодо імпорту. Власні імпортери завозять товари з-за кордону самостійно. Завдяки цьому повністю виключена ймовірність фальсифікації продукції. Клієнт купує в дискаунтері якісний товар. Відмова від послуг посередників дозволяє найбільшому ритейлеру України знизити вартість товарів власного імпорту в середньому на третину, що дуже вигідно для споживачів.У кожному з 1044 цілодобових супермаркетів «АТБ» клієнтам пропонують понад 3,5 тисячі найменувань продуктів і товарів першої необхідності. Близько тисячі з них представлені продукцією власних торгових марок. Ціни на ексклюзивний асортимент на 30% нижчі за ціни на будь-які аналоги. Однак до якості продукції власного виробництва та власного імпорту, яку можна придбати лише в дискаунтерах «АТБ» (у тому числі й у нашому Луцьку), компанія висуває особливо суворі вимоги. У магазини найбільшої за багатьма показниками торговельної мережі країни можуть потрапити тільки гарантовано свіжі, натуральні, безпечні та здорові продукти. Ексклюзивний асортимент є візитною карткою лідера української галузі ритейлу. Здобувши довіру майже чотирьох мільйонів постійних клієнтів у 24 областях України, «АТБ» цінує її понад усе, тому до питання якості ставиться вельми відповідально.