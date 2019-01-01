Де на Волині можна придбати якісні європейські продукти за українськими цінами*

Новий рік і Різдво на Волині традиційно збирають за одним столом дружні родини. Аби застілля було веселим і приємним, важливо заздалегідь подбати про якісні, безпечні та здорові продукти. Багато лучан напередодні свят поспішають до супермаркетів. Дискаунтери найбільшого за багатьма показниками ритейлера України у будь-який час доби пропонують клієнтам понад 3,5 тис. найменувань свіжих продуктів. У цих магазинах дотримуються найвищих європейських норм якості, а от ціни в «АТБ» на 10–15% нижчі за середньоринкові.На поличках супермаркетів мережі покупці знайдуть широкий асортимент продукції в 265 містах 24 областей України, включаючи й нашу Волинь. Понад 900 позицій представлені товарами власного виробництва. Така продукція відповідає найвищим міжнародним стандартам безпеки, хоча коштує на 30% дешевше за будь-які бренди. Сьогодні частка цих товарів у загальному товарообігу мережі перевищує 23% та продовжує збільшуватися.Зростаючий в Україні попит на здорові, натуральні, якісні та безпечні продукти, а також динамічний розвиток торговельної мережі «АТБ» (щорічно відкривають близько сотні нових супермаркетів) дали поштовх розширенню ексклюзивного асортименту.«Найбільша роздрібна мережа України планує й надалі розширювати асортимент, збільшуючи частку продукції власних торгових марок таких брендів, як «De Luxe Foods & Goods Selected», «Спецзамовлення “АТБ”», «Своя лінія», «Розумний вибір». Особливе місце в нашому асортименті займає імпорт. Його маркують брендом «De Luxe Foods & Goods Selected», який був створений компанією «АТБ» з метою ознайомити споживачів з кухнею різних народів світу. З-за кордону завозять ті продукти, які неможливо виростити чи виготовити в Україні. Наприклад, екзотичні овочі та фрукти, каву, деякі види грибів, оливкову олію. До цієї групи відносять і товари, притаманні певному регіону – італійську пасту, бельгійський шоколад, шрі-ланкійський чай, тайський рис, іспанські оливки та багато іншого», – розповіла в. о. генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет» Наталія Шаповалова.Імпортери «АТБ» привозять такі товари в країну самостійно. Принципова відмова від послуг посередників гарантує споживачам захист від фальсифікату та дозволяє економити гроші.«АТБ» сьогодні володіє чотирма власними торговими марками, що належать до всіх цінових категорій. Преміальний сегмент в дискаунтерах представлений ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – «Спецзамовлення «АТБ», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш економну продукцію за найдемократичнішими цінами пропонує ТМ «Розумний вибір».Цього року «АТБ» розширює асортимент, збільшивши при цьому частку продукції власних торгових марок. Вирішено приділити найбільшу увагу випуску інноваційних здорових продуктів, які виготовляють без додавання пальмової олії, консервантів, барвників та інших шкідливих добавок.Також компанія активно розвиває добре знайому клієнтам торгову марку «Спецзамовлення «АТБ». Це натуральні молочні продукти вищого ґатунку, ковбасні вироби, виготовлені за Держстандартом.Кожен із нас для святкування Нового року та Різдва знайде на поличках найближчого супермаркету цієї мережі (в Україні їх уже 1044) гарантовано якісні та здорові продукти на власний смак. Мільйони постійних клієнтів по всій країні, в тому числі й у нашому місті, вже переконалися, що збирати святковий продуктовий кошик краще з «АТБ»!