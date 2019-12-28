Як економити гроші, якщо їх обмаль*





Коли люди отримують мінімальну заробітну плату і рахують кожну копійку, практично неможливо планувати великі покупки. Навіть створити фінансову подушку безпеки стає проблематичним. Такий стан речей може призвести до відчаю. У таких випадках люди думають про те, як оформити банківську карту з кредитним лімітом або як отримати



Почніть планувати бюджет



Це особливо важливо робити, якщо у Вас невелика заробітна плата. Таким чином Ви зможете побачити, на що Ви витрачаєте свої гроші. Записуйте свої доходи і витрати. Для цього використовуйте окремий блокнот або спеціальний додаток. У кінці тридцятиденного терміну проаналізуйте, на що йдуть Ваші кошти. Подивіться, скільки грошей витратили на харчування, на комунальні послуги, на транспорт, на розваги, на товари для дому. Добре подумайте, від чого Ви можете відмовитися. Виходячи з отриманої інформації, плануйте витрати на наступний місяць.



Відразу після зарплати оплачуйте обов'язкові рахунки



Не відкладайте оплату кредитів і комунальних послуг на потім. Коли отримуєте зарплату, здається, що грошей багато і їх вистачить надовго. Цей стан ейфорії може привести до того, що Ви витратите зарплату на щось непотрібне і необдумане. У підсумку, це може призвести до боргів. За прострочення обов'язкових платежів можуть нарахувати пеню і штрафи.



Подумайте, від чого Ви можете відмовитися



Відмовлятися від чогось досить важко. Якщо постійно у всьому собі відмовляти, це отруює життя. У такому пригніченому стані легко зірватися і купити щось непотрібне. Це може допомогти позбавитися від гнітючого почуття. Тому добре подумайте, на чому Ви можете заощадити, а на чому - ні.



Якщо Вам подобається малювати чи вишивати і це хобі робить Ваше життя яскравішим, то не варто від цього відмовлятися. Порахуйте, скільки грошей Ви витрачаєте на улюблене заняття і спробуйте заощадити на інших статтях витрат.



Це може бути безкоштовним



Якщо у Вас багато хобі, не варто витрачати гроші на всі свої забаганки. Подумайте, може є безкоштовні аналоги?



Наприклад, якщо Ви любите читати, не обов'язково потрібно купувати книги в магазині. Їх можна взяти безкоштовно в бібліотеці або завантажити в Інтернеті. Якщо Ви вивчаєте іноземну мову для власного задоволення, не обов'язково відвідувати для цього платні курси. В Інтернеті є безкоштовні ресурси, які можуть допомогти для самостійного навчання.



Не купуйте тільки тому, що це дешево



Швидше за все, дешеві речі прослужать Вам недовго, тому що вони неякісні. Якщо Вам потрібне взуття або верхній одяг, вибирайте якісні товари. Нехай річ коштує дорожче, зате вона прослужить довго. Дешеві речі можна купити дитині. Вона швидко росте. Тому не буде прикро, якщо дитина цю річ зіпсує або виросте з неї.

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