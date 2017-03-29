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Харківська аварія: поліція перевіряє автошколу, де навчалась Зайцева

Харківська аварія: поліція перевіряє автошколу, де навчалась Зайцева
Слідче управління ГУНП в Харківській області почало розслідувати можливу недбалість автошколи, у якій навчалася підозрювана в скоєнні ДТП із 6 загиблими в центрі Харкові 20-річна Олена Зайцева.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління - начальник Слідчого управління Нацполіції Сергій Чиж, передають Українські Новини.

"Щодо автошколи розслідування виділено в окреме кримінальне провадження", - сказав він.

Чиж уточнив, що це провадження розслідується за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Він також повідомив, що продовження основного провадження щодо ДТП пов'язане із клопотанням захисту одного з підозрюваних про проведення додаткових експертиз.

"Під час останнього судового розгляду адвокатом однієї зі сторін було внесене клопотання про додаткові експертизи. Оскільки, на його думку, деякі із проведених раніше експертиз були неякісними", - додав Чиж.

Він зазначив, що законом на проведення експертизи відведено від 3 до 30 днів. Після отримання результатів відбудеться ознайомлення з матеріалами справи, і її буде передано в суд.

Також Чиж повідомив, що у справі про ДТП проведено понад 40 експертиз, допитано більш як 100 чоловік і напрацьовано понад 30 томів справи.

Нагадаємо, Зайцева визнала свою провину.

Експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої.

Також правоохоронці повідомили про підозру водієві позашляховика Геннадію Дронову, який є одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, що спричинила загибель 6 і госпіталізацію 5 пішоходів.

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Теги: аварія, Харків, Зайцева
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Коментарі 1
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Водійське посвідчення в нас вроді як Сервісний центр МВС видає, а не автошкола. Раз мала посвідчення, значить погано перевіряв знання саме МВС.
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