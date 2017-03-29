Харківська аварія: поліція перевіряє автошколу, де навчалась Зайцева

Слідче управління ГУНП в Харківській області почало розслідувати можливу недбалість автошколи, у якій навчалася підозрювана в скоєнні ДТП із 6 загиблими в центрі Харкові 20-річнаПро це повідомив заступник начальника Головного управління - начальник Слідчого управління Нацполіції, передають Українські Новини."Щодо автошколи розслідування виділено в окреме кримінальне провадження", - сказав він.Чиж уточнив, що це провадження розслідується за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.Він також повідомив, що продовження основного провадження щодо ДТП пов'язане із клопотанням захисту одного з підозрюваних про проведення додаткових експертиз."Під час останнього судового розгляду адвокатом однієї зі сторін було внесене клопотання про додаткові експертизи. Оскільки, на його думку, деякі із проведених раніше експертиз були неякісними", - додав Чиж.Він зазначив, що законом на проведення експертизи відведено від 3 до 30 днів. Після отримання результатів відбудеться ознайомлення з матеріалами справи, і її буде передано в суд.Також Чиж повідомив, що у справі про ДТП проведено понад 40 експертиз, допитано більш як 100 чоловік і напрацьовано понад 30 томів справи.Нагадаємо, Зайцева визнала свою провину.Експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої.Також правоохоронці повідомили про підозру водієві позашляховика, який є одним з учасників дорожньо-транспортної пригоди в Харкові, що спричинила загибель 6 і госпіталізацію 5 пішоходів.