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Навіть таксисти не хочуть їхати, - вимагають відремонтувати луцьку вулицю

Навіть таксисти не хочуть їхати, - вимагають відремонтувати луцьку вулицю
Луцьку владу просять привести до пуття вулицю Островську, яка потребує негайного ремонту.

Про це йдеться в петиції до Луцької міськради.

Андрій Лебединський 4 січня зареєстрував електронну петицію до Луцької міськради із вимогою відремонтувати вулицю Островську.

«Прошу шановне товариство Луцької міської ради внести до списку вулиць, які потребують негайного ремонту дорожнього покриття вулиць Островського біля 6 ЖЕКу», - йдеться в документі.

Автор петиції стверджує: «По даній вулиці не те що пройти не можна, деякі таксисти відмовляються сюди їхати! Минулого року мали відремонтувати дорожнє покриття, але напевно комусь була нагальніша потреба в ремонті».

Якщо петицію протягом двох тижнів підтримає понад 300 осіб, вона буде обов’язковою для розгляду Луцькою міськрадою.

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Теги: петиція, ремонт
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Коментарі 1
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Те саме на вулиці Соборності 19а ями такі що не пройти не проїхати ,хоча коли після сильних дощів топить проспект Соборності то всі і маршрутки в тому числі їдуть через двір на Ветеранів ,весною засипали будівельним сміттям ,в дворі жек,всім байдуже таксисти теж доїжають до половини і на вихід ,цікаво що мовчать і депутати з округу нікого нічого не цікавить ,пропоную їм не пішаком пройтися по дворах а машиною проїхатися сісти пару раз в одну яму через 10 метрів в іншу трошки підвіску по шкодити ми ж можемо так добиратися щодня .....
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