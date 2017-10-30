Навіть таксисти не хочуть їхати, - вимагають відремонтувати луцьку вулицю

Луцьку владу просять привести до пуття вулицю Островську, яка потребує негайного ремонту.Про це йдеться в петиції до Луцької міськради.4 січня зареєстрував електронну петицію до Луцької міськради із вимогою відремонтувати вулицю Островську.«Прошу шановне товариство Луцької міської ради внести до списку вулиць, які потребують негайного ремонту дорожнього покриття вулиць Островського біля 6 ЖЕКу», - йдеться в документі.Автор петиції стверджує: «По даній вулиці не те що пройти не можна, деякі таксисти відмовляються сюди їхати! Минулого року мали відремонтувати дорожнє покриття, але напевно комусь була нагальніша потреба в ремонті».Якщо петицію протягом двох тижнів підтримає понад 300 осіб, вона буде обов’язковою для розгляду Луцькою міськрадою.