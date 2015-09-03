Знайшли листівки з волинським храмом, який знищили совєти





Фотографіями поділився краєзнавець Андрій Кленк у Facebook, - пише



У той час поштівки коштували 10 копійок, а виручені гроші призначались на реставраційні роботи.



«Римо-католицький костел в Горохові. Поштівки 1908-1910 років. Поштівки коштували 10 копійок. Гроші призначались на реставраційні роботи. Перша поштівка з зображенням костелу з моєї колекції. Друга поштівка, вівтар з сайту www.polona.pl», - написав автор повідомлення.



Як відомо, Римо-католицький парафіяльний костел у м. Горохів був збудований у 1808 році на кошти Валеріана Стройновського. Храм було знищено радянською владою в 1960-х.



листівки 1908 – 1910 років листівки 1908 – 1910 років

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До наших днів збереглись поштові листівки із зображенням Римо-католицького костелу в Горохові.Фотографіями поділився краєзнавець Андрій Кленк у Facebook, - пише Район.Горохів У той час поштівки коштували 10 копійок, а виручені гроші призначались на реставраційні роботи.«Римо-католицький костел в Горохові. Поштівки 1908-1910 років. Поштівки коштували 10 копійок. Гроші призначались на реставраційні роботи. Перша поштівка з зображенням костелу з моєї колекції. Друга поштівка, вівтар з сайту www.polona.pl», - написав автор повідомлення.Як відомо, Римо-католицький парафіяльний костел у м. Горохів був збудований у 1808 році на кошти Валеріана Стройновського. Храм було знищено радянською владою в 1960-х.

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