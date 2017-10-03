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«Звільнення Донбасу можливе тільки силою армії, а не законами», - Ігор Лапін

«Звільнення Донбасу можливе тільки силою армії, а не законами», - Ігор Лапін
Народний депутат України Ігор Лапін прокоментував закон про реінтеграцію Донбасу.

Про це він заявив під час ефіру на каналі 112.

Текст документу регулює порядок, формує «правила гри» для звільнення Донбасу, показує як жити там далі, яке там буде законодавче поле. Закон не зобов’язує бойовиків скласти зброю і піти з України.

«Якщо ми хочемо подавати позови до Росії щодо компенсації в міжнародні судові інстанції, то нам треба цей закон, щоб показати, що на деокупованих територіях війна закінчилась, і ми маємо на це цілковите право. Створення цього закону відбувалося через суспільні обговорення, коментарі в ЗМІ. Далі подавалися поправки до тексту, і таким чином він став документом, який відображає запити суспільства», – каже Ігор Лапін.

Коментуючи питання, щодо позиції НАТО та ЄС у відношенні до України, народний депутат звернув увагу, що ми не можемо говорити про повноцінне членство в НАТО без закінчення війни, без повної демаркації кордонів та інших необхідних ознак.

Європейський Союз довго думав що відсидиться, і агресія Росії проти України їх не торкнеться. Але зрозуміли, що треба щось робити, щоб не стати наступними. Бо діє система територіальної і колективної безпеки, і в її порушенні, як і в зміні кордонів Європи, ні країни ЄС, ні США на даному етапі не зацікавлені, - резюмував парламентар.

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Теги: Ігор Лапін, закон, Донбас, реінтеграція
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Коментарі 1
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а тепер зрозуміло, наш депутат неадекватний!
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