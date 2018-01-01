Луцьк – приємне відкриття: показали результати дослідження «туристичності» міста

У Луцьку презентували маркетингове дослідження туристичної привабливості міста. У 2017 році місто відвідало 285 тисяч туристів, а загальний економічний ефект склав 262 мільйони гривень, з них 135 млн залишилося у бюджеті міста. Понад 91% туристів радитиме місто для відвідин рідним та друзям.Презентація відбулася у луцькому ЦНАПі 15 березня.Очільниця управління туризму та промоції Луцькрадизауважила, що після 2014 року в зв’язку з економічними причинами, початком війни тощо українці стали більше подорожувати власною країною. Це позитивний момент, адже люди більше дізнаються про Україну та руйнують стереотипи про мешканців із інших регіонів. Тому туризм є одним із пріоритетних напрямків для Луцька, розпрацьовувати який розпочали ще у 2012 році.Треба проводити опитування, аби знати, чому туристи їдуть до Луцька, що саме їх найбільше цікавить. Саме тому вирішили провести маркетингове дослідження. Його провела львівська агенція «Фама», яка долучила до участі фахівців із австрійської організації.Дослідження проводили у місті вперше. Воно тривало майже 4 місяці. Так, у серпні-вересні опитували туристів, а у жовтні-листопаді опрацьовували та аналізували результати. Дослідження провели, аби визначити рівень привабливості міста для туристів. Так, зокрема визначали профілі українського та закордонного туриста, проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку міста, інфраструктури для туризму та перспективні ідеї для розвитку.Директор «Фами»розповіла, що індекс туристичної привабливості Луцька – 4,34 із 5 балів. Аби вивести індекс, респонденатам, яких опитали 400, запропонували оцінити 18 показників. Таким чином визначили усереднене числове представлення привабливості міста.Перш за все, 71% туристів привабили невисокі ціни. Серед найбільших плюсів – орієнтованість на вітчизняного туриста. Відсутність великої кількості туристів, як наприклад, у Львові. «Дуже багато туристів говорили про безпеку. 77% туристів задоволені рівнем безпеки в місті», – зауважила фахівець.Люди розповідали, що комфортно почуваються у будь-який час доби. Окрім того, 89% задоволені доброзичливістю міста. За словами очільниці «Фами», більшість туристів, окрім Луцька, потім подорожують Волинню – їдуть на Шацькі озера тощо.Найбільша кількість туристів – молодь до 20-років. А от туристів старших 61 року виявили лише 2,8%. Окрім того, 53% туристів становлять жінки. Понад половина туристів – працівники, значно меншу групу становлять студенти. Також понад половина приїхала вперше, 15% – вдруге.«Приваблюють туристів події – джазові фестивалі, байкерські, музичні фестивалі, воркшопи тощо», – додала Мар’яна Малачівська-Данчак. «Луцький зоопарк отримав дуже багато позитивних відгуків, люди порівнювали його із Київським», – додала експерт. За її словами, наш зоопарк називали чистішим та кращим.Серед іншого – багато уваги звертали на гастрономічні «фішки». У загальному один український гість витрачає 730 гривень у місті без ночівлі та 980 з ночівлею. Закордонні туристи зазвичай витрачають вдвічі більше коштів.Окрім того, більшість при плануванні подорожі користуються інтернетом, чверть – порадами родичів. «На думку туристів, треба підготувати і поширити більше інформації про місто Луцьк, чому варто сюди приїхати і що у місті є цікавого», – розповіла Мар’яна Малачівська-Данчак. Мовляв, таку заувагу висловлювали туристи зі Сходу. Тому варто підготувати промоційний ролик.Туристам дуже подобається замок Любарта, та треба працювати над тим, аби розвивати його та надавати кращий сервіс. Говорили й про необхідність введення єдиного квитка для різних залів. Серед інших порад – розширення меж центру, збільшення кількості атракцій та розваг для «різного гаманця».Зауважували й відсутність селфі-зони, малу кількість ресторанів, готелів та обмежений час роботи закладів. Адже якщо вони прибували до міста зранку, то фактично не мали де перекусити чи переодягнутися. «Декілька згадок було й про МакДональдс», – зауважила жінка.Бракувало туристам й авторської локальної кухні – цікавої екзотики, яку можна посмакувати лише тут. Місто порівнювали зі Львовом, Івано-Франківськом та Тернополем, яких можна вважати головними туристичними конкурентами Луцька.Тож, загалом за підрахунками, у 2017 році Луцьк відвідало 285 тисяч туристів. А загальний економічний ефект склав 262 мільйони гривень. 135 мільйонів гривень – прямий економічний ефект, тобто те, що залишилося у міському бюджеті. Середня сума витрат, відповідно до кількості туристів, становила 500 грн з людини.