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Бійці Збройних сил Канади вчать воювати 14-ту бригаду

Бійці Збройних сил Канади вчать воювати 14-ту бригаду
Бійці 14-ої бригади проходять навчання спільно із військовослужбовцями Збройних сил Канади.

Про це повідомляє прес-служба 14-ої окремої механізованої бригади.

Навчання в Міжнародний центр миротворчості та безпеки військовослужбовці 14-ої окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» проходять спільно з канадськими, американськими, литовськими та польськими військовими.

На постійній основні з волинськими військовими в якості працюють військовослужбовці Збройних Сил Канади.

Іноземців, кажуть хлопці, цікавить, передусім,український досвід, здобутий у війні з Росією – зайняття позицій, наступ та оборона в місті, реальні бої.

Іноземців вразила техніка волиських військових – в захваті вони, зокрема, від танка Т-64, з яким раніше не стикалися. Кажуть, «дуже хороша машина, яка славиться своєю потужністю й маневреністю!».

Українці ж переймають від іноземних колег досвід ведення бойових дій за стандартами НАТО. Щодо мовного бар’єру, то, зізнаються, вже практично опанували військову термінологію одне одного, у всьому ж решта завжди можна покластися на допомогу перекладачів.

Заступник командира канадської місії наголосив, що немає різниці між українським та канадським солдатом – кожен вірою і правдою служить своїй Батьківщині.

«Зараз ми всі працюємо заради того, аби відновити мир на українській землі. Ми збудували тісну співпрацю з українськими військовослужбовцями, і з часом, я впевнений, вона тільки змінюватиметься й ставатиме продуктивнішою», - зазначив він.

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Теги: 14 бригада, Канада, навчання, війна з Росією
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