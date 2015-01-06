вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин сяде на 6 років за спробу зарізати свого товариша по чарці

Волинянин сяде на 6 років за спробу зарізати свого товариша по чарці
Волинянина засудили на 6 років позбавлення волі за спробу вбити свого товариша по чарці.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.

Луцький міськрайонний суд визнав 51-річного мешканця селища Колки винним у замаху на умисне вбивство (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.

7 червня 2017-го року нетверезий чоловік, посварившись із однолітком-співпляшником, двічі ударив його ножем у груди. І вдарив би ще, але жертва вирвалась з його рук, вибила ніж та відкинула нападника від себе.

Після цього зловмисник залишив стікаючого кров'ю потерпілого умирати поблизу приміщення магазину на вулиці Центральній у Колках. На щастя, завдяки вчасно наданій допомозі поранений залишився живим.

Зловмисник раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за умисні корисливі злочини, тепер відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.

Суд задоволив також цивільний позов прокурора про відшкодування зловмисником витрат на стаціонарне лікування потерпілого від злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прокуратура, суд, Колки, кримінал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«PremierCity» дарує малюкам безкоштовні розваги на роликах
Сьогодні, 17:37
На Житомирщині СБУ вилучила понад 3 тонни бурштину. ФОТО
Сьогодні, 17:22
Волинянин сяде на 6 років за спробу зарізати свого товариша по чарці
Сьогодні, 17:15
«Коли українська влада дасть гідну відповідь на російську агресію?» - депутат
Сьогодні, 17:01
Резонансна аварія у Харкові: з'явились нові подробиці
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Судитимуть чоловіка, котрий п'яним намагався зарізати свою співмешканку Судитимуть чоловіка, котрий п'яним намагався зарізати свою співмешканку
20 березень, 16:25
Прокурор області відреагував на вимоги пікетувальників Прокурор області відреагував на вимоги пікетувальників
06 січень, 2015, 18:47
У Луцьку пікетували прокуратуру через «сфабрикований» кримінал. ФОТО. ДОКУМЕНТИ У Луцьку пікетували прокуратуру через «сфабрикований» кримінал. ФОТО. ДОКУМЕНТИ
06 січень, 2015, 14:11
Інспектора Маневицької колонії зловили на передачі в'язням наркотиків Інспектора Маневицької колонії зловили на передачі в'язням наркотиків
19 січень, 2013, 09:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак
20 березень, 12:30
 2
Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
20 березень, 22:04
 1
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
20 березень, 17:44
 1
Подарунки та щасливі гості: як луцький «Магазин Упаковки» святкував день народження*
20 березень, 13:00
 1
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
20 березень, 11:09
 1
Медіа
відео
1/8