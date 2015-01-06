Волинянин сяде на 6 років за спробу зарізати свого товариша по чарці
Сьогодні, 17:15
Волинянина засудили на 6 років позбавлення волі за спробу вбити свого товариша по чарці.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.
Луцький міськрайонний суд визнав 51-річного мешканця селища Колки винним у замаху на умисне вбивство (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.
7 червня 2017-го року нетверезий чоловік, посварившись із однолітком-співпляшником, двічі ударив його ножем у груди. І вдарив би ще, але жертва вирвалась з його рук, вибила ніж та відкинула нападника від себе.
Після цього зловмисник залишив стікаючого кров'ю потерпілого умирати поблизу приміщення магазину на вулиці Центральній у Колках. На щастя, завдяки вчасно наданій допомозі поранений залишився живим.
Зловмисник раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за умисні корисливі злочини, тепер відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
Суд задоволив також цивільний позов прокурора про відшкодування зловмисником витрат на стаціонарне лікування потерпілого від злочину.
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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.
Луцький міськрайонний суд визнав 51-річного мешканця селища Колки винним у замаху на умисне вбивство (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.
7 червня 2017-го року нетверезий чоловік, посварившись із однолітком-співпляшником, двічі ударив його ножем у груди. І вдарив би ще, але жертва вирвалась з його рук, вибила ніж та відкинула нападника від себе.
Після цього зловмисник залишив стікаючого кров'ю потерпілого умирати поблизу приміщення магазину на вулиці Центральній у Колках. На щастя, завдяки вчасно наданій допомозі поранений залишився живим.
Зловмисник раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за умисні корисливі злочини, тепер відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
Суд задоволив також цивільний позов прокурора про відшкодування зловмисником витрат на стаціонарне лікування потерпілого від злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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