Волинянин сяде на 6 років за спробу зарізати свого товариша по чарці

Волинянина засудили на 6 років позбавлення волі за спробу вбити свого товариша по чарці.Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.Луцький міськрайонний суд визнав 51-річного мешканця селища Колки винним у замаху на умисне вбивство (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України) та призначив йому покарання у виді 7 років та 6 місяців позбавлення волі.7 червня 2017-го року нетверезий чоловік, посварившись із однолітком-співпляшником, двічі ударив його ножем у груди. І вдарив би ще, але жертва вирвалась з його рук, вибила ніж та відкинула нападника від себе.Після цього зловмисник залишив стікаючого кров'ю потерпілого умирати поблизу приміщення магазину на вулиці Центральній у Колках. На щастя, завдяки вчасно наданій допомозі поранений залишився живим.Зловмисник раніше уже притягувався до кримінальної відповідальності за умисні корисливі злочини, тепер відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.Суд задоволив також цивільний позов прокурора про відшкодування зловмисником витрат на стаціонарне лікування потерпілого від злочину.