вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

28 березня на Волині: гортаючи календар

28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналіст Ольга Магас (на фото).

Вітаємо її з цим святом, зичимо здоров’я, любові й достатку.

Іменини 28 березня в Олександра й Дениса. Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Діти в школу на Волині йдуть по коліна у болоті
27 березень, 23:07
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 березня
27 березень, 22:30
Дівчинці, які старша сестра вистрелила в голову, стало краще
27 березень, 22:04
На Волині автобус поїхав, не дочекавшись пасажирів
27 березень, 21:48
Схожі новини
27 березня на Волині: гортаючи календар 27 березня на Волині: гортаючи календар
27 березень, 00:00
26 березня на Волині: гортаючи календар 26 березня на Волині: гортаючи календар
26 березень, 00:00
25 березня на Волині: гортаючи календар 25 березня на Волині: гортаючи календар
25 березень, 00:00
24 березня на Волині: гортаючи календар 24 березня на Волині: гортаючи календар
24 березень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЦИТАТНИК екс-директора «Майкрософт Україна» Надії Васильєвої: «В Україні займатися бізнесом - це «куркулізм»
27 березень, 18:10
 1
Тролейбуси зі Швейцарії? А чом би й ні!?
27 березень, 17:30
 1
Без гумаків не пройдеш: у Луцьку тротуар тоне в болоті. ВІДЕО
27 березень, 17:01
 1
Рішення про звільнення секретаря Луцькради вкотре визнали незаконним
27 березень, 16:06
 1
ЦИТАТНИК екс-директора «Майкрософт Україна» Надії Васильєвої: «В Україні займатися бізнесом це «куркулізм»
27 березень, 15:07
 1
Медіа
відео
1/8