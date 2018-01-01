28 березня на Волині: гортаючи календар

Ольга Магас (на фото).



Вітаємо її з цим святом, зичимо здоров’я, любові й достатку.



Іменини 28 березня в Олександра й Дениса. Вітаємо усіх, хто носить ці імена, з днем ангела, бажаємо успіхів у всіх починаннях і прихильності ангела-охоронця.

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