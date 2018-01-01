«Без корсета шия не тримається», - лучанка благає про допомогу

Валентина Горайчук потребує допомоги. Дівчина збирає кошти, аби поїхати на діагностику до Києва. Бо у Луцьку, за її словами, лікарі допомогти їй не можуть.



Про це дівчина пише



«Друзі, усі хто небайдужий і пропонував допомогу, поможіть будь ласка фінансово на діагностику та лікування шиї в Києві. Це може врятувати мені життя. Самі ми не справимся.

Без корсета шия не тримається! А в ньому стає нестерпно.



В мене є попередній діагноз професора вертебролога зі Львову, пов'язаний з динамічною патологією. М'язи шиї не слухаються. Хвороба не христоматійна, випадок мабуть одиничний. Я в розпачі. Пишіть, якщо хтось щось про таке чув або знає! Луцькі лікарі розводять руками, або не допомагають і діагноз не підтверджують. Всі, хто мене знає, дуже багато людей - можуть підтвердити, що я НЕ видумую і проблеми були ще в школі, в інституті рік не могла ходити, я лежала в лікарнях неодноразово», - пише дівчина.



«Мені стає гірше! Хвороба прогресує. Не знаю чому, і спинити важко, якщо симптоми посилюються. Я терплю і збираю силу волі в кулак, в надії, що доїду до Києва і мені пощастить з лікарем або командою. Я за все життя тільки і навчилась, що терпіти, чекати і любити життя.



Фізично дуже важко. Налаштовуюсь на дальну поїздку напевно в Київ. Якщо пощастить і за мене візьмуться», - додає вона.



Контактна особа - моя мама

0634130360 дзвоніть або пишіть їй, якщо є хоч якась корисна інформація, волонтери, фонди, лікарні.

Приват 4149 4978 4195 1983

Горайчук Валентина Сергіївна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанкапотребує допомоги. Дівчина збирає кошти, аби поїхати на діагностику до Києва. Бо у Луцьку, за її словами, лікарі допомогти їй не можуть.Про це дівчина пише на своїй сторінці у мережі Facebook.«Друзі, усі хто небайдужий і пропонував допомогу, поможіть будь ласка фінансово на діагностику та лікування шиї в Києві. Це може врятувати мені життя. Самі ми не справимся.Без корсета шия не тримається! А в ньому стає нестерпно.В мене є попередній діагноз професора вертебролога зі Львову, пов'язаний з динамічною патологією. М'язи шиї не слухаються. Хвороба не христоматійна, випадок мабуть одиничний. Я в розпачі. Пишіть, якщо хтось щось про таке чув або знає! Луцькі лікарі розводять руками, або не допомагають і діагноз не підтверджують. Всі, хто мене знає, дуже багато людей - можуть підтвердити, що я НЕ видумую і проблеми були ще в школі, в інституті рік не могла ходити, я лежала в лікарнях неодноразово», - пише дівчина.«Мені стає гірше! Хвороба прогресує. Не знаю чому, і спинити важко, якщо симптоми посилюються. Я терплю і збираю силу волі в кулак, в надії, що доїду до Києва і мені пощастить з лікарем або командою. Я за все життя тільки і навчилась, що терпіти, чекати і любити життя.Фізично дуже важко. Налаштовуюсь на дальну поїздку напевно в Київ. Якщо пощастить і за мене візьмуться», - додає вона.Контактна особа - моя мама Wita Zhuga. 0634130360 дзвоніть або пишіть їй, якщо є хоч якась корисна інформація, волонтери, фонди, лікарні.Приват 4149 4978 4195 1983Горайчук Валентина Сергіївна.

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