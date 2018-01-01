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Поліція «взяла» волинянина, який продавав зброю через інтернет. ФОТО

Поліція «взяла» волинянина, який продавав зброю через інтернет. ФОТО
Мешканець Старовижівського району намагався продати через інтернет штик-ніж.

Відповідну інформацію він розмістив на сайті OLX, – повідомляють у Турійському відділенні поліції.

Так, під час проведення моніторингу мережі інтернет правоохоронці виявили інформацію про продаж в селищі Луків Турійського району «штик-ножа». Під час перевірки поліція вилучила в 32-річного жителя Старовижівського району штик-ніж часів ВВВ, який той намагався продати. Предмет направили на експертизу в Волинський НДКЦ.

Слідчі порушили кримінальну справа за ознаками статті 263 ч.2 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», такі дії караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
Поліція «взяла» волинянина, який продавав зброю через інтернет. ФОТО
Поліція «взяла» волинянина, який продавав зброю через інтернет. ФОТО

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Теги: зброя
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