У Ковелі виявили водія, який стукнув легковика і втік. ФОТО
Сьогодні, 17:46
У Ковелі патрульні знайши водія BMW, який спричинив аварію і втік з місця події.
Інцидент трапився у ніч на 3 червня, на бульварі Лесі Українки, - пише прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Екіпаж патрульних виявив автомобіль, який підходив по орієнтуванню, а водій підтвердив, що справді рухався згаданим бульваром, однак про ДТП йому невідомо.
На місці події заявник упізнав автомобіль, який спричинив зіткнення.
Разом з тим, у 30-річного водія-порушника помітили ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка на «драгері» - 0,71 проміле (допустима норма — 0,20, - ред.).
Чоловік погодився з порушеннями, на нього оформили 2 протоколи.
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Інцидент трапився у ніч на 3 червня, на бульварі Лесі Українки, - пише прес-служба патрульної поліції Волинської області.
Екіпаж патрульних виявив автомобіль, який підходив по орієнтуванню, а водій підтвердив, що справді рухався згаданим бульваром, однак про ДТП йому невідомо.
На місці події заявник упізнав автомобіль, який спричинив зіткнення.
Разом з тим, у 30-річного водія-порушника помітили ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка на «драгері» - 0,71 проміле (допустима норма — 0,20, - ред.).
Чоловік погодився з порушеннями, на нього оформили 2 протоколи.
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