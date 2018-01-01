вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі виявили водія, який стукнув легковика і втік. ФОТО

У Ковелі виявили водія, який стукнув легковика і втік. ФОТО
У Ковелі патрульні знайши водія BMW, який спричинив аварію і втік з місця події.

Інцидент трапився у ніч на 3 червня, на бульварі Лесі Українки, - пише прес-служба патрульної поліції Волинської області.

Екіпаж патрульних виявив автомобіль, який підходив по орієнтуванню, а водій підтвердив, що справді рухався згаданим бульваром, однак про ДТП йому невідомо.

На місці події заявник упізнав автомобіль, який спричинив зіткнення.

Разом з тим, у 30-річного водія-порушника помітили ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка на «драгері» - 0,71 проміле (допустима норма — 0,20, - ред.).

Чоловік погодився з порушеннями, на нього оформили 2 протоколи.

У Ковелі виявили водія, який стукнув легковика і втік. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Ковель, поліція, патрульний
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
СБУ відкрила справу щодо волинян, які їздили в Брянськ
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі виявили водія, який стукнув легковика і втік. ФОТО
Сьогодні, 17:46
Автохами «окупували» пляжі озера Світязь. ФОТО
Сьогодні, 16:31
Пішла до клубу: на Дніпропетровщині знайшли тіло згвалтованої семикласниці
Сьогодні, 15:30
Луцький «Голівуд» 1930-х. ФОТО
Сьогодні, 14:51
Волинські прикордонники зупинили чотири автомобілі з фальшивими номерами
Сьогодні, 14:13
Схожі новини
У Ковелі зловили водія, який «стукнув» машину і втік У Ковелі зловили водія, який «стукнув» машину і втік
15 травень, 10:25
У поліції прокоментували смертельну аварію за участі патрульного в Ковелі У поліції прокоментували смертельну аварію за участі патрульного в Ковелі
03 січень, 09:52
У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО
31 травень, 11:05
Розпочнуть службове розслідування щодо «поліцейської» аварії поблизу Луцька Розпочнуть службове розслідування щодо «поліцейської» аварії поблизу Луцька
29 травень, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обряди та духмяні калачі: як гуляли найбільше на Волині весілля. ФОТО
02 червень, 18:48
 1
Луцька влада хоче зірвати концерт «Квартала 95» у «Промені», - директор РЦ
02 червень, 12:19
 1
У Ковелі виявили водія, який стукнув легковика і втік. ФОТО
Сьогодні, 17:46
 0
Автохами «окупували» пляжі озера Світязь. ФОТО
Сьогодні, 16:31
 0
Пішла до клубу: на Дніпропетровщині знайшли тіло згвалтованої семикласниці
Сьогодні, 15:30
 0
Медіа
відео
1/8