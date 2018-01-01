У Ковелі виявили водія, який стукнув легковика і втік. ФОТО

У Ковелі патрульні знайши водія BMW, який спричинив аварію і втік з місця події.Інцидент трапився у ніч на 3 червня, на бульварі Лесі Українки, - пише прес-служба патрульної поліції Волинської області.Екіпаж патрульних виявив автомобіль, який підходив по орієнтуванню, а водій підтвердив, що справді рухався згаданим бульваром, однак про ДТП йому невідомо.На місці події заявник упізнав автомобіль, який спричинив зіткнення.Разом з тим, у 30-річного водія-порушника помітили ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка на «драгері» - 0,71 проміле (допустима норма — 0,20, - ред.).Чоловік погодився з порушеннями, на нього оформили 2 протоколи.