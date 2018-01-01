Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО

У Ківерцях понад два десятки матерів-героїнь із району привітали із присвоєння звання та вручили заслужені нагороди. Кожна із жінок виховує від 5 до 11 дітей.Вітав жінок 13 червня голова Волинської обласної державної адміністраціїНині у районі вже 901 мати-героїня, 40% із них народили і виховали 10 і більше дітей. Відповідно до Указу Президента України від 11 травня 2018 року № 121 присвоєно почесне звання 128 багатодітним матерям, 27 із яких – мешканки Ківерцівського району.Тож сьогодні у приміщенні райдержадміністрації в очікуванні зустрічі зібралися 25 багатодітних матерів, а дехто прийшов із родиною.Ківерчанкарозповіла, що разом із чоловіком Олександром виховує 5 дітей. Найстаршому сину 29 років, наймолодшому – 9, є у родині й красуня-дочка. Ще з дитинства вона говорила, що хоче мати багато діток, і їй пощастило із чоловіком, який теж мріяв про велику родину.«Я дуже щаслива, що маю таких діток, які мене підтримують. У всіх справах. У мене дуже хороші і дружні діти», - мовила жінка. Мама-героїня зізнається, що впоратися із 5-ма дітьми непросто, але їй пощастило із чоловіком, який у всьому підтримує. Жінка все життя займається вихованням дітей, адже їх вона не віддавала у садок.«Важко, але дітки трохи підросли, тоді старші допомагали глядіти менших. Але, знаєте, коли ростуть хороші діти… Я дужа щаслива, що вони у мене такі, я їм багато чим завдячую, зараз вони вже й мене повчають, по-сучасному», - додала Іванина. Нині її діти позакінчували чи ще навчаються в університеті, тож мама сподівається на їхнє світле майбутнє.Аби вітати маму, у день нагородження прибуло ціле сімейство. Син Наталії Іванинизапевнив, що мама у нього - найкраща.«У нас хоч було багато дітей, ми ніколи не були обділені увагою чи чимось іншим. Ми її дуже любимо, і вона нас любить - це не банальні слова, а правда», - мовив син. Після вручення нагороди мамі Петро приніс для неї великий букет троянд.Для героїчних жінок влаштували міні-концерт із виступами вокалістів та привітаннями посадовців.Савченко зауважив, що це дійсно справжній героїзм - не просто народити багато дітей, а й виховати їх гідними людьми та дати старт у широкий світ.«І це все ваш героїзм. Я вже не кажу нагодувати, обслужити, витерти сльози, приголубити, направити на дорогу - це дійсно складно, навіть з однією дитиною. А що вже казати про 5, 10, 15 чи 18 дітей – це дійсно героїзм», - мовив посадовець.Щодо Волині, то, за словами голови ОДА, тут активно працюють над тим, аби Україна відроджувалася, адже у регіоні дуже велика кількість матерів-героїнь.«Напевно, вас у нас найбільше по всій Україні. Це не враховують люди, які сидять в міністерствах. Вони не розуміють, що таке багато дітей і неграмотно, некоректно пишуть нам цифри, фінансування, не розуміючи, що не вся Україна вмирає, багато українців народжується для того, щоб розвивати цю територію», - додав Савченко.Наразі ще 91 волинянку «подали» на присвоєння звання мати-героїня. Наприкінці посадовець додав, що клопотатиме перед Президентом, аби процедура присвоєння звання відбувалася швидше.«А то поки йдуть документи, діти народжуються», - пожартував Савченко. Опісля він спільно із іншими посадовцями вручив жінкам нагороди, а також солодощі та квіти.«Хочу просто побажати вам і вашим родинам миру, здоров’я, щоб ви ніколи не пошкодували, що ви не так виховали своїх дітей. Вірю, що вони приноситимуть вам тільки хороші моменти», - додав голова РДА. До привітань приєдналися й Ківерцівський міський головата голова райрадиОпісля усі вирушили надвір, приймати вітання від рідних та поспішати додому, до дітей.Всім жінкам виплатять одноразову винагорода у розмірі 17,6 тисяч гривень - департамент соцзахисту ОДА вже подав заявку про виділення бюджетних коштів. Окрім того, почесне звання дає право на одержання додаткової фінансової виплати – пенсії обсягом 581 грн.